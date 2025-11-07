След век съществуване: Законът за особен търговски управител - с изменения

Радостин Василев за законопроекта за "Лукойл": Държавата се превръща в "рейдър", прави се национализация

Д епутатите в Народното събрание приеха на първо четене промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти.

Измененията, внесени от депутати от "ДПС-Ново начало", ГЕРБ-СДС, „Има такъв народ“ и "БСП-Обединена левица", се отнасят до разширяване на правомощията на особен търговски управител на „Лукойл“.

Кабинетът внесе в НС законопроект за национализация на „Лукойл“ - България

Скоростното решение на управляващите предизвика изненадващи реакции.

„Опозицията, както разбрахме, изобщо не е стигнала до това заседание. Тя има роля в тези процедури и трябва да присъства. Това нарушава добрия начин, по който работи Народното събрание. Това не може да се допуска, още повече, че няма никаква пряка изгода от тази експедитивност”, коментира пред NOVA Людмил Илиев, журналист във вестник „Сега”.

С цел осигуряване на непрекъснатото функциониране на рафинерията в Бургас, особеният търговски управител ще получи правото да осъществява всички операции на рафинерията и останалите обекти на „Лукойл“ в България, за да гарантира, че те ще продължат да работят и след 21 ноември 2025 г. Това стана необходимо заради санкциите, наложени от САЩ върху активите на „Лукойл“, които затрудняват функционирането на компанията на българска територия.

"Гънвор" оттегля предложението си, няма да купи "Лукойл"

”Лукойл” е най-големият данъкоплатец, обект на национална сигурност, стратегически, а когато става дума за такова нещо, трябва да се търси консенсус. Трябва да се действа бързо, но и да се обяснява най-важното”, категоричен е заместник главният редактор в „24 часа” Юлий Велев.

Промените предвиждат също така, че особеният търговски управител няма да има право да се разпорежда с имущество или да отчуждава активи на компанията без предварителното одобрение на Министерския съвет.

С промените в Закона за търговското управление от 1923 година е уредено детайлно как да действа особеният търговски управител. Сега се добавя допълнителен текст към разпоредбата, която казва, че той няма право да се разпорежда или да отчуждава имущество на компанията, която го управлява.

Борисов: Държавата поема ръководството над "Лукойл", отдавна предвидихме, че "Гънвор" няма да я купи

Има още няколко други текста, които отново засягат действие на особения търговски управител и последствията от неговите действия, които също вече се нуждаят от одобрението на правителството.

„Това само по себе си означава, че тук отново всичко ще зависи от политическото решение на управляващото мнозинство, защото правителството се намира под негов контрол”, констатира още Велев.