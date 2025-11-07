Цветовете на есента са по-ярки, когато сме здрави

С настъпването на есента започва да се усеща и нейната магия – златните и червените нюанси на дървета, прохладният вятър и тихите дъждове, които създават уют и настроение. Но заедно с красивите гледки идват и предизвикателствата – понижаване на температурите, повишена влажност и засилена активност на вирусите. В този период настинките и респираторните инфекции зачестяват, което може да се отрази на имунната система.

Обикновено причинителите на есенните заболявания са вирусите, но понякога те водят и до усложнения. Много често при вирусни инфекции липсва специфично лечение, затова е важно да се погрижим за укрепване на имунната система. Допълнителната ѝ подкрепа може да се осъществи чрез витамини, минерали, растителни екстракти, пробиотични продукти и имуностимулатори. Те засилват имунния отговор, като активират множество защитни елементи и механизми на организма и подпомагат преодоляването на инфекциозните заболявания.

Източник: istock

Полибактериалните продукти стимулират мощно неспецифичните защитни механизми на имунната система и подпомагат изграждането на специфичен имунен отговор срещу микробните щамове, включени в състава им.

Когато ти предстоят проекти, които изискват ясно мислене и пълна концентрация, е важно да имаш до себе си надежден съюзник, който поддържа организма в добра форма. Подсилването на имунитета през есента е от ключово значение за здравето. В тази връзка хранителната добавка РеспиГард е разработена, за да подпомогне естествените защитни сили на организма в преходния сезон.

Продуктът съдържа специална комбинация от полибактериални лизати и коластра, които стимулират имунния отговор, без да заместват лекарствената терапия. Бактериалните лизати може да звучат като нещо много сложно, но всъщност основната идея е съвсем проста – те представляват обезвредени частици от най-честите причинители на респираторни инфекции (като определени щамове на Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae и др.).

Приемът им има за цел да „тренира“ имунната система, за да може тя да разпознае тези микроорганизми и да реагира по-бързо и адекватно при реален сблъсък. Това е като „своеобразен спаринг“ за имунитета, подобно на механизма на действие на ваксините.

Коластрата – първото мляко след раждането – е изключително богато на имунни фактори като имуноглобулини, фактори на растежа и витамини. Тя е известна със способността си да подсилва имунната система и да повишава общата устойчивост на организма. Към тези активни съставки е добавен и бета-глюкан, който е добре познат със своите имуномодулиращи свойства.

Източник: РеспиГард

Есента е преходен сезон, в който тялото ни се адаптира към промените в температурите, влажността и по-малкото слънчева светлина. Тази адаптация може временно да отслаби имунната система. Приемът на РеспиГард, особено в началото на есента, когато започва активният сезон – детска градина, училище и работа в затворени помещения – може да помогне на имунната система да бъде по-подготвена за срещата с есенно-зимните вируси и бактерии. Освен това продуктът подкрепя и дихателната система.

РеспиГард е удобен за прием – препоръчва се по 1 капсула дневно на гладно в продължение на 10 дни, след което се прави 20-дневна пауза. Тази схема може да се повтори до три пъти през есента и зимата. Продуктът е подходящ за възрастни и деца над 6 години.

Източник: istock

Уютът и спокойствието са най-приятни през хладните есенни вечери. Знаейки, че имунитетът има подкрепата на важен хранителен компонент, можем да се насладим на приятните есенни дни с повече спокойствие и по-малко притеснения от болести.

Да не се превишава препоръчителната дневна доза.

Да не се използва като заместител на разнообразното хранене.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява в оригиналната опаковка при температура под 30°С.

Не е лекарствено средство.

Рег. №/дата: T221103699 A / 30.11.2012 г.