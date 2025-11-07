Любопитно

Можем ли да пием вода по време на хранене? Ето какво казват експертите

7 ноември 2025, 14:15
Можем ли да пием вода по време на хранене? Ето какво казват експертите
Източник: iStock/GettyImages

В ъпросът дали трябва да се пие вода по време на хранене остава тема на дебат, дори сред хората, които се грижат за своето здраве. Някои вярват, че пиенето на вода по време на обяд или вечеря „разрежда стомашната киселина“ и нарушава храносмилането, докато други твърдят, че това е само мит и че трябва да се пие, когато усетите жажда.

  • Можем ли да пием вода докато ядем?

Повечето съвременни гастроентеролози са на мнение, че умереното пиене на вода по време на хранене не вреди на храносмилането. Напротив, то може дори да помага. Водата овлажнява храната, улеснява преглъщането и подпомага началните стадии на храносмилането в стомаха.

Изследвания показват, че водата не разрежда стомашната киселина достатъчно, за да повлияе на храносмилателния процес. Стомахът бързо реагира на промените и регулира производството на киселина спрямо количеството течност, консумирана по време на хранене.

Все пак лекарите предупреждават да не се изпиват големи глътки вода с всяка хапка, тъй като това може да предизвика чувство на тежест, особено при мазна или гореща храна. Най-добре е да правите няколко малки глътки по време или непосредствено след хранене.

  • Кога е най-добре да се пие вода?

Най-доброто време за пиене на вода е 20-30 минути преди хранене, тъй като това помага на тялото да се подготви за хранене, стимулира производството на ензими и дори може да намали преяждането.

След ядене лекарите препоръчват да се избягват големи количества течности за 30-40 минути, за да не се натоварва допълнително стомахът. Все пак малка глътка топла вода след обилно хранене може да подпомогне храносмилането.

За хора с гастрит или киселини е особено важно да поддържат правилни навици за хидратация — пиенето на студена или газирана вода веднага след хранене може да усилва дискомфорта.

  • Как водата влияе на усвояването на хранителните вещества?

Според изследванията, водата играе ключова роля във всички етапи на храносмилането. Тя помага за транспортирането на хранителни вещества, подпомага нормалната функция на червата и предотвратява запека. Достатъчната хидратация подобрява усвояването на белтъци, мазнини и въглехидрати.

Ако тялото е дехидратирано, храносмилането се забавя, което води до подуване и тежест. Затова лекарите не препоръчват ограничаване на приема на вода. Най-важно е тя да бъде чиста, негазирана и не много студена.

Източник: rbc.ua    
