Терзиев отне правомощията на главния архитект на София

Причината - липса на необходимото доверие и неефективното взаимодействие в административното управление

7 ноември 2025, 13:15
С ъс заповед на кмета на Столичната община Васил Терзиев се отнемат делегираните правомощия на главния архитект на София.

Главният архитект Богдана Панайотова от днес (7 ноември) не изпълнява функциите на възложител по Закона за обществените поръчки (ЗОП). При необходимост това правомощие ще се упражнява директно от кмета на София, съобщават от Столичната община.

Съгласуването на заповеди и договори, свързани с разпореждане с общинска собственост и придобиване на имоти и вещни права по Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), остава единствено в компетентността на заместник-кмета по “Финанси и здравеопазване” Георги Клисурски.

Правомощието за внасяне на доклади по въпроси на градоустройството, касаещи създаване и/или изменение на Подробни устройствени планове, в Столичния общински съвет, включително предложения за изменение на Общия устройствен план, вече се упражнява от кмета на столицата.

Промените са въведени с оглед осигуряване на управленска последователност, институционален контрол и ефективна координация в дейността на администрацията, посочват още от СО.

Терзиев отне правомощията на главния архитект на София

7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница
7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница

<p>САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби</p>
САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

