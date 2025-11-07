Любопитно

7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница

Вижте какво се е случило на този ден в историята

7 ноември 2025, 06:48
7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница
Източник: iStock/GettyImages

Н а 7 ноември 1885 г. българската армия постига една от най-значимите победи в новата ни история – победата в битката при Сливница. Този ден се превръща в символ на решителността и единството на младата българска държава, която само година след съединението си със Източна Румелия успява да защити независимостта си срещу по-опитен и по-добре въоръжен противник.

След обявяването на Съединението на 6 септември 1885 г. между Княжество България и Източна Румелия, напрежението на Балканите нараства рязко. Великите сили приемат новината с резерви, а Сърбия, водена от крал Милан Обренович, вижда в събитието заплаха за собствения си престиж и влияние в региона. Под предлог за „нарушаване на балканското равновесие“ на 2 ноември 1885 г. Сърбия обявява война на България.

По това време българската армия е в процес на изграждане. Голяма част от войските са разположени по южната граница заради очаквани конфликти с Османската империя, а западната граница е слабо защитена. Новината за нападението заварва страната неподготвена, но мобилизацията е светкавична.

Само за няколко дни доброволци, запасняци и млади офицери, мнозина от които без боен опит, се събират под знамето.

Княз Александър I Батенберг поема командването лично и насочва армията към Сливница – стратегическа точка, която прикрива пътя към София. На 5 ноември започват първите боеве, а на 7 ноември сражението достига своята кулминация. Сръбската армия, превъзхождаща българската по численост и техника, атакува с увереност, но среща неочаквано ожесточена съпротива.

Българските войници, подкрепяни от артилерията, успяват да задържат позициите си и преминават в контранастъпление. Решителността и тактическата гъвкавост на младите офицери се оказват решаващи – противникът е отблъснат, а фронтът се стабилизира. Победата при Сливница обръща хода на войната.

След битката българската армия преминава в настъпление и достига до Пирот, където на 14 ноември отново побеждава сръбските сили. В този момент обаче се намесва Австро-Унгария, която настоява за прекратяване на военните действия, за да предотврати разширяването на конфликта. На 19 февруари 1886 г. в Букурещ е подписан мирен договор, който потвърждава предвоенните граници, но оставя България като морален победител.

Битката при Сливница често е наричана „битката на капитаните срещу генералите“, защото българската армия се състои предимно от млади офицери, докато сръбската е ръководена от опитни военачалници. Тази победа показва, че новата българска държава не само може да се защити, но и да отстоява националното си достойнство.

Сливница се превръща в символ на единството между северняци и южняци, между войници от Княжеството и от Източна Румелия – хора, които едва два месеца по-рано са били под различни администрации, но на бойното поле  воюват рамо до рамо. Победата укрепва Съединението и убеждава Европа, че България е зряла да заеме своето място като стабилна държава на Балканите.

Днес, повече от век по-късно, споменът за Битката при Сливница остава жив. В центъра на града стои паметникът на героите, а датата 7 ноември 1885 г. се помни като деня, в който една млада нация доказва, че свободата и единството не се подаряват – те се защитават с кураж, чест и решителност.

  • Денят, в който Русия се промени завинаги

На 7 ноември 1917 г. (25 октомври по стар стил) в Петроград започва събитие, което ще промени не само съдбата на Русия, но и хода на световната история – Октомврийската революция. Под ръководството на Владимир Ленин и Лев Троцки, болшевиките извършват въоръжено въстание и свалят временното правителство на Александър Керенски, поставяйки началото на нова епоха – тази на Съветската власт.

Русия през 1917 г. е страна в дълбока криза. Първата световна война изтощава икономиката, армията търпи тежки загуби, а населението страда от недостиг на храна и гориво. След Февруарската революция същата година цар Николай II е принуден да абдикира и на мястото на монархията е създадено Временно правителство, оглавено от Керенски. То обаче не успява да стабилизира страната – продължава участието във войната, а социалните и икономическите проблеми се задълбочават.

В това време

болшевишката партия, водена от Ленин, печели все по-голяма подкрепа сред работниците, войниците и моряците, обещавайки „мир, земя и хляб“.

През лятото на 1917 г. в Петроград и други градове започват масови демонстрации, потушени от правителствените сили. Ленин е принуден временно да се укрие във Финландия, но през октомври се връща тайно в столицата и настоява, че моментът за действие е настъпил.

В нощта на 6 срещу 7 ноември (25 октомври по стар стил), въоръжените отряди на болшевиките – Червената гвардия, подкрепена от войници и моряци от Кронщат – започват настъпление срещу ключовите обекти в Петроград. Без сериозна съпротива те превземат мостове, жп гари, пощата, телеграфа и Държавната банка. В ранните часове на 7 ноември е обкръжен Зимният дворец, седалището на Временното правителство.

След кратка престрелка, при която има сравнително малко жертви, дворецът е превзет. Министрите на Керенски са арестувани, а самият той успява да избяга. По същото време в сградата на Смолни институт заседава Вторият Всеруски конгрес на съветите, който официално обявява свалянето на правителството и предаването на властта в ръцете на съветите.

Вечерта Ленин се появява пред делегатите и произнася историческите думи: „Работническата и селската революция, за която толкова дълго говореха болшевиките, е осъществена“.

Октомврийската революция бележи началото на нов политически режим – първата държава в света, управлявана от комунистическа партия.

Малко след това е създаден Съветът на народните комисари (Совнарком), начело с Ленин, а Троцки поема външните работи. Болшевиките издават първите си декрети – за мир (с предложение за изтегляне от войната) и за земята (с национализация на частните земи и тяхното преразпределение).

Но новата власт не носи веднага мир и стабилност. През следващите години Русия потъва в кървава Гражданска война между „червени“ и „бели“, която ще продължи до 1922 г. и ще коства живота на милиони. От хаоса обаче ще се роди нова държава – Съюзът на съветските социалистически републики (СССР), официално създаден през 1922 г.

Събитията от 7 ноември 1917 г. остават едни от най-противоречивите в световната история. За едни това е началото на социалната революция, донесла равенство и нов ред; за други – падането в тоталитаризъм, белязан от репресии и страх. Но безспорно тази дата променя геополитическата карта на ХХ в., поставя началото на съветската епоха и влияе върху развитието на целия свят в продължение на десетилетия.

 Родени:

  • 1834 г. – роден е българският революционер, поет и писател Любен Каравелов
  • 1867 г. – родена е полският физик Мария Кюри
  • 1913 г. – роден е френският писател Албер Камю
  • 1965 г. – родена е българският дизайнер Евгения Живкова

Починали:

  • 1962 г. – умира бившата първа дама на САЩ Елинор Рузвелт
  • 2011 г. – умира американският боксьор Джо Фрейзър

По темата

сливнишка битка Съединението Сръбско българска война българска независимост Октомврийска революция Владимир Ленин болшевики съветска Русия княз Александър I Батенберг 7 ноември
Последвайте ни
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Кола падна в езерото Вая край Бургас, има жертви

Кола падна в езерото Вая край Бургас, има жертви

7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница

7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница

Лавров изглежда е изпаднал в немилост в Москва

Лавров изглежда е изпаднал в немилост в Москва

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Защо изпражненията на кучето изглеждат така, сякаш в тях има ориз?

Защо изпражненията на кучето изглеждат така, сякаш в тях има ориз?

dogsandcats.bg
Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури
Ексклузивно

Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури

Преди 1 ден
6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби
Ексклузивно

6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби

Преди 23 часа
<p>Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"</p>
Ексклузивно

Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"

Преди 23 часа
<p>Имен ден днес празнуват...</p> <p> </p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват...

 

Преди 22 часа

Виц на деня

– Скъпа, защо плачеш? – Защото ми обеща да ме направиш най-щастливата жена! – Е, и? – А защо не даваш да пазарувам.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Обвиниха Meta, че е печелила милиарди от измамни реклами

Обвиниха Meta, че е печелила милиарди от измамни реклами

Технологии Преди 28 минути

Компанията отрича и казва, че твърденията са изопачени

Изненадващо предателство изпрати Ивайло и Кристиан на елиминации в “Игри на волята”

Изненадващо предателство изпрати Ивайло и Кристиан на елиминации в “Игри на волята”

Любопитно Преди 7 часа

Нова победа на Феномените осигури втори съвет на Безименните тази седмица

Дрон затвори летището в Гьотеборг

Дрон затвори летището в Гьотеборг

Свят Преди 8 часа

Дронове причиниха значителни смущения в цяла Европа през последните месеци

Полша тренира нова 400 000 армия

Полша тренира нова 400 000 армия

Свят Преди 8 часа

Това е "най-голямото отбранително обучение в историята на Полша"

Васил Велев: Най-грешното решение в Бюджет 2026 е увеличаването на осигуровките

Васил Велев: Най-грешното решение в Бюджет 2026 е увеличаването на осигуровките

България Преди 9 часа

По думите му по време на срещата лидерът на ГЕРБ е уверил работодателските организации, че се търсят решения и разговорите ще продължат

Абордаж на танкер от сомалийски пирати

Абордаж на танкер от сомалийски пирати

Свят Преди 10 часа

Нападателите, въоръжени с картечници и гранатомети, се качили на борда на кораба

Комисията по вътрешна сигурност в НС одобри забрана за лични коли в НСО

Комисията по вътрешна сигурност в НС одобри забрана за лични коли в НСО

България Преди 10 часа

Промените са предложени от Хамид Хамид от парламентарната група на "ДПС-Ново Начало“

ВСС сменя прокурора, разследващ главния прокурор

ВСС сменя прокурора, разследващ главния прокурор

България Преди 11 часа

Мандатът ѝ изтича в началото на декември

Цигарите поскъпват през 2026 година

Цигарите поскъпват през 2026 година

България Преди 11 часа

При нагреваемите изделия промяната ще е с 15-20 стотинки нагоре

Желязков и Зеленски обсъдиха енергийната сигурност

Желязков и Зеленски обсъдиха енергийната сигурност

България Преди 11 часа

Зеленски: Обсъдихме укрепването на енергийното сътрудничество

Терзиев предлага нов зам.-кмет по Градско планиране и развитие

Терзиев предлага нов зам.-кмет по Градско планиране и развитие

България Преди 11 часа

В същото време главният архитект запазва и ще продължи да упражнява своите експертни правомощия

Георг Георгиев пред ООН: България прилага най-високите международни стандарти в областта на правата на човека

Георг Георгиев пред ООН: България прилага най-високите международни стандарти в областта на правата на човека

Свят Преди 11 часа

Външният министър представи напредъка на страната по Универсалния периодичен преглед на ООН

Работник загина в изкоп на ВиК в Лясковец

Работник загина в изкоп на ВиК в Лясковец

България Преди 12 часа

Районът край мястото на инцидента е отцепен

Откриха арсенал на "Хамас" във Виена

Откриха арсенал на "Хамас" във Виена

Свят Преди 12 часа

Неидентифициран 39-годишен британски гражданин „е тясно свързан със склада за оръжия“

ООН призна: Провалихме се с глобалното затопляне

ООН призна: Провалихме се с глобалното затопляне

Свят Преди 13 часа

Гутериш: Това е морален провал – и смъртоносна небрежност

<p>Ума Търман предупреди дъщерята&nbsp;за тайния фетиш на Куентин Тарантино</p>

Ума Търман предупреди дъщерята Мая Хоук за тайния фетиш на Куентин Тарантино

Любопитно Преди 13 часа

От години има слухове за странния фетиш на прочутия режисьор

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да усетят кога някой ще умре

dogsandcats.bg

Домашни пробиотици за кучета: малките помощници на доброто храносмилане

dogsandcats.bg
1

Могат ли кравите да помогнат за намаляване на стреса

sinoptik.bg
1

За първи път лавинен контрол във Витоша

sinoptik.bg

Смути от киви, селъри и банан

Edna.bg

Геро и Угрински съветват Графа в “Пееш или лъжеш”

Edna.bg

Тодор Живондов: Аз нося вина, ако нещо не се е получило

Gong.bg

Всички резултати от Лига на конференциите

Gong.bg

„Гънвор” няма да купи „Лукойл”

Nova.bg

След гонка в Бургас: Кола с мигранти падна в езерото Вая, има жертви (ВИДЕО)

Nova.bg