България

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Атмосферното налягане е около средното за месеца, ще продължи да се понижава

7 ноември 2025, 06:30
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Източник: iStock/GettyImages

В петък времето ще остане облачно и с валежи, на повече места преди обяд в Североизточна България, а в Северозападна количествата ще са по-значителни. Почти без валежи и с временни разкъсвания на облачността ще бъде над Югозападна България.

Вятърът ще бъде слаб от изток, в Източна България от североизток. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, в София – около 6 градуса, максималните – между 11 и 16 градуса, в София – около 12 градуса.

Атмосферното налягане е около средното за месеца, ще продължи да се понижава.

В планините

също ще бъде облачно с валежи от дъжд. По най-високите части на Западна Стара планина и Рила дъждът ще преминава в сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра – около 4 градуса.

По Черноморието

ще бъде облачно и дъждовно. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са 15-18 градуса. Температурата на морската вода е от 15 градуса в района на Шабла до 18 градуса към Ахтопол. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 8 мин. и залязва в 17 ч. и 12 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 4 мин. Луната в София залязва в 9 ч. и 42 мин. и изгрява в 18 ч. и 19 мин. Фаза на Луната: два дни след пълнолуние.

През почивните дни

ще преобладава облачно време, в отделни равнинни райони – и с намалена видимост. Ще има и валежи, в събота на много места в страната, повече като количество в крайните югозападни райони, в неделя – главно в Източна България и в планините в Югозападна.

В събота вятърът ще се ориентира от изток-югоизток, а в неделя в Източна България – от юг-югозапад. С южния вятър температурите ще се повишат, повече в източните райони, където дневните ще достигат до 20-22 градуса; минималните в източната половина от страната ще са относително високи – до 15-16 градуса, в западната – предимно между 4 и 9 градуса.

Източник: НИМХ    
времето петък дъжд
