Цецо от Big Brother: Притеснявах се как мама ще реагира на коментарите на Мути! (ВИДЕО)

Цецо застава на стола на „Голямата сестра Podcast“ за един извънреден епизод без страх, без корист, маски и готов да говори за всичко

7 ноември 2025, 09:26
Поглед към грандиозния египетски музей – най-големият в света, посветен на една цивилизация

Поглед към грандиозния египетски музей – най-големият в света, посветен на една цивилизация
Кога е по-подходящо да тренираме - сутрин или вечер?

Кога е по-подходящо да тренираме - сутрин или вечер?
Изненадващо предателство изпрати Ивайло и Кристиан на елиминации в "Игри на волята"

Изненадващо предателство изпрати Ивайло и Кристиан на елиминации в “Игри на волята”
Родовите травми – невидимата нишка в нашия живот

Родовите травми – невидимата нишка в нашия живот
Инфаркт или инсулт: Как да ги различим и какво да направим в първите минути

Инфаркт или инсулт: Как да ги различим и какво да направим в първите минути
Отстраненият Томи от "Игри на волята": Не издържах на глада! (ВИДЕО)

Отстраненият Томи от “Игри на волята”: Не издържах на глада! (ВИДЕО)
Почитаме св. Павел изповедник, какво се знае за него

Почитаме св. Павел изповедник, какво се знае за него
Нарушение на Томи заличи Лечителите от "Игри на волята"

Нарушение на Томи заличи Лечителите от “Игри на волята”

С лед дни в интензивното отделение, Цецо застава на стола на „Голямата сестра Podcast“ за един извънреден епизод без страх, без корист, маски и готов да говори за всичко. Защо Цецо е бил на ръба да изгуби живота си и как намира смелостта да го продължи напред?

От дете Цецо споделя, че мечтае да влезе в Къщата на Big Brother. Манифестирал го е и на лист хартия, след като се запознал с водещата Елена Сергова в заведението, където работи като бариста. В най-известната къща в България той влиза не просто като участник, а като провокативен образ - с костюм с корсет и боздуган от плат, по който е работил шест месеца. „Няма нищо демонично в моя костюм за Big Brother - това е просто изкуство“, казва Цецо, който е дизайнер на дрехи.

В подкаста той за първи път споделя за тежките моменти, заради които напусна Къщата по медицински причини - от първия припадък в Изолатора и спешната лекарска намеса, до диагнозата, която получава. Той е категоричен, че е много благодарен на продукцията и на медицинския екип. Цецо разказа и кои са единствените съквартиранти, които са му писали, за да разберат как е.

Разговорът с Елена се разгръща още по-дълбоко, след като Цецо разкрива тайни от своето детство. Той говори за младите си години, в които се е чувствал като „черната овца“, за опита да сложи край на живота си в 5 клас и за това как единствено мисълта за майка му го е спряла. „Не исках да ме види мъртъв“, допълва той. В епизода той сподели какво е да си демисексуален и как е разкрил сексуалната си ориентация пред семейството си.

Цецо и Елена засягат темата и за фундаменталните права, от които ЛГБТ хората в България са лишени. Едно от тях е възпрепятстването за посещение в болница на партньор от същия пол, дори и при тежко състояние. Цецо споделя, че неговото попадане в болницата го е накаралото да се замисли за това и е благодарен, че все пак неговата майка е можела да му помогне в тежкия момент. Според доклад на организаторите на София Прайд, който изследва 79 закона в България, ЛГБТИ хората в България са лишени от над 300 права именно заради липсата на признаване на връзката на хора от един пол. Сред тях са и правото за наследство при смърт.

В епизода Цецо разказва и за страстта си към изкуството, за пътуването си до Токио, за философията на японската чистота и за това защо видеото му с рецепта за пържени камъни събира над милион гледания в социалните мрежи. „Изкуството си свършва работата, когато вкара емоции в човека“, твърди уверено той.

Кое е най-екстремното нещо, което е преживявал Цецо? Защо седмица след влизането си в Къщата се е свил и е ограничил комуникацията с останалите съквартиранти? Какво би казал днес на детето, което някога е искало да избяга от света? Отговорите вижте в извънредния епизод на „Голямата сестра Podcast“.

Гледайте епизода на “Голямата сестра Podcast” в Nova PlayVbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във FacebookInstagram и TikTok.

Цецо Голямата сестра Подкаст Биг Брадър Здравословни проблеми ЛГБТ права Детство и травми
