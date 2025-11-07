Цецо от Big Brother: Притеснявах се как мама ще реагира на коментарите на Мути! (ВИДЕО)

С лед дни в интензивното отделение, Цецо застава на стола на „Голямата сестра Podcast“ за един извънреден епизод без страх, без корист, маски и готов да говори за всичко. Защо Цецо е бил на ръба да изгуби живота си и как намира смелостта да го продължи напред?

От дете Цецо споделя, че мечтае да влезе в Къщата на Big Brother. Манифестирал го е и на лист хартия, след като се запознал с водещата Елена Сергова в заведението, където работи като бариста. В най-известната къща в България той влиза не просто като участник, а като провокативен образ - с костюм с корсет и боздуган от плат, по който е работил шест месеца. „Няма нищо демонично в моя костюм за Big Brother - това е просто изкуство“, казва Цецо, който е дизайнер на дрехи.

В подкаста той за първи път споделя за тежките моменти, заради които напусна Къщата по медицински причини - от първия припадък в Изолатора и спешната лекарска намеса, до диагнозата, която получава. Той е категоричен, че е много благодарен на продукцията и на медицинския екип. Цецо разказа и кои са единствените съквартиранти, които са му писали, за да разберат как е.

Разговорът с Елена се разгръща още по-дълбоко, след като Цецо разкрива тайни от своето детство. Той говори за младите си години, в които се е чувствал като „черната овца“, за опита да сложи край на живота си в 5 клас и за това как единствено мисълта за майка му го е спряла. „Не исках да ме види мъртъв“, допълва той. В епизода той сподели какво е да си демисексуален и как е разкрил сексуалната си ориентация пред семейството си.

Цецо и Елена засягат темата и за фундаменталните права, от които ЛГБТ хората в България са лишени. Едно от тях е възпрепятстването за посещение в болница на партньор от същия пол, дори и при тежко състояние. Цецо споделя, че неговото попадане в болницата го е накаралото да се замисли за това и е благодарен, че все пак неговата майка е можела да му помогне в тежкия момент. Според доклад на организаторите на София Прайд, който изследва 79 закона в България, ЛГБТИ хората в България са лишени от над 300 права именно заради липсата на признаване на връзката на хора от един пол. Сред тях са и правото за наследство при смърт.

В епизода Цецо разказва и за страстта си към изкуството, за пътуването си до Токио, за философията на японската чистота и за това защо видеото му с рецепта за пържени камъни събира над милион гледания в социалните мрежи. „Изкуството си свършва работата, когато вкара емоции в човека“, твърди уверено той.

Кое е най-екстремното нещо, което е преживявал Цецо? Защо седмица след влизането си в Къщата се е свил и е ограничил комуникацията с останалите съквартиранти? Какво би казал днес на детето, което някога е искало да избяга от света? Отговорите вижте в извънредния епизод на „Голямата сестра Podcast“.

