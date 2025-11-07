Експлозии разтърсиха джамия в училище в Джакарта – десетки ранени ученици

Н яколко експлозии разтърсиха джамия в гимназия по време на петъчната молитва в столицата на Индонезия - Джакарта, при което бяха ранени най-малко 54 души, основно ученици, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местната полиция.

Очевидци казаха пред местни телевизионни канали, че са чули най-малко две силни експлозии около обяд, точно когато започвала проповедта в джамията в държавна гимназия, в която се помещава и сграда на военноморските сили. Ученици и други хора панически са избягали, след като джамията се е напълнила със сив дим.

Повечето от жертвите са получили леки и тежки наранявания от парчета стъкло. Причината за експлозиите към момента не е ясна, но според началника на полицията в Джакарта Асеп Еди Сухери, взривовете били в близост до високоговорителя на джамията.

Пострадалите са били отказани в близки болници. Някои от тях бързо били изпратени вкъщи, но 20 ученици все още са под наблюдение, а трима са със сериозни наранявания, добави началникът на полицията.

Сухери каза, че сапьорски отряд е бил разположен на мястото и е открил пушка и пистолет играчки близо до джамията.

„Полицията все още разследва на място, за да определи причината за експлозиите“, заяви Сухери и призова да не се спекулира, че става въпрос за атака, преди разследването да приключи.