Слаба геомагнитна буря връхлетя Земята, експерти очакват засилване

Според НИГГГ-БАН няма опасност за комуникациите и сателитите, но метеочувствителните хора може да усетят неразположение

7 ноември 2025, 14:45
З емята е под въздействието на слаба геомагнитна буря, която започна вчера, но се очаква да се засили в късните часове днес и през утрешния ден. Това съобщи доц. Петя Трифонова от Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН. Причината са слънчеви изригвания от началото на седмицата. Към момента няма опасност за комуникациите и сателитите, но хората с повишена метеочувствителност може да изпитат главоболие и безпокойство, съобщи NOVA.

Настоящата геомагнитна буря е резултат от няколко потока слънчева плазма, изхвърлени от Слънцето на 4-ти и 5-ти ноември. „Първоначално не се очакваше те да достигнат Земята, тъй като активният регион не беше в централната област на слънчевия диск, а в източния му край. За съжаление, едно от изригванията беше достатъчно мощно, за да изпрати порция плазма и по посока на Земята“, обясни доц. Трифонова.

Тя уточни, че до момента бурята е достигнала първа степен на територията на нашата страна, което се класифицира като „слаба“. Очаква се обаче пикът на активността да бъде в късните часове днес, когато ще пристигне поредната порция слънчева плазма, а по-голямата сила на бурята ще се усети през утрешния ден.

Силата на смущенията в магнитното поле се измерва по 9-бална скала, наречена К-индекс. Стойности от 0 до 3 се считат за спокойно поле, стойност 4 е за смутено поле, а от 5 до 9 вече се говори за магнитна буря с различен интензитет.

Ще засегне ли комуникациите и спътниците?

Според доц. Трифонова при настоящите и очакваните стойности, няма основание за притеснение относно работата на технологиите. „Стойностите на магнитното поле в момента са такива, че нямаме основание да се притесняваме, че някаква част от технологиите ще бъде застрашена, ще има пропадания или ще се губят сигнали“, категорична е тя. Застрашаване на комуникациите и сателитите би могло да има само при много продължителна поредица от изригвания с много висока степен, каквато в момента не се наблюдава.

Как се отразява на хората?

Макар да не е в нейната пряка компетентност, доц. Трифонова сподели, че най-честите оплаквания от метеочувствителни хора по време на магнитни бури са свързани с главоболие, безпокойство и нарушения във физиологичните показатели като пулс и кръвно налягане. Според нея все повече хора се определят като метеочувствителни, тъй като вече има повече източници на информация и те могат да свържат неразположенията си с тези природни явления.

Стават ли бурите по-чести и по-силни?

Доц. Трифонова уточни, че магнитните бури не стават по-чести или по-силни в глобален мащаб, а следват 11-годишен слънчев цикъл. „В момента се намираме точно в средата на поредния 25-и слънчев цикъл, когато се очаква да има повече активни региони и повече бури“, обясни тя и допълни, че последните два слънчеви цикъла са били сравнително по-слаби.

Източник: NOVA    
