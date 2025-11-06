Любопитно

Почитаме св. Павел изповедник, какво се знае за него

Той е роден в Солун в началото на IV век

6 ноември 2025, 08:01
Нарушение на Томи заличи Лечителите от “Игри на волята”

Нарушение на Томи заличи Лечителите от “Игри на волята”
Михаела Василева се завръща в Big Brother

Михаела Василева се завръща в Big Brother
5 съставки в пицата, които могат да ви придадат неустоим блясък

5 съставки в пицата, които могат да ви придадат неустоим блясък
Лапунов от „Игри на волята“: С духовните практики мога да гледам в бъдещето! (ВИДЕО)

Лапунов от „Игри на волята“: С духовните практики мога да гледам в бъдещето! (ВИДЕО)
Приключенецът Лапунов каза сбогом на “Игри на волята”

Приключенецът Лапунов каза сбогом на “Игри на волята”
Капитанска елиминация в новия епизод на “Игри на волята”

Капитанска елиминация в новия епизод на “Игри на волята”
Игра на влияние променя номинациите в Big Brother

Игра на влияние променя номинациите в Big Brother
Как изразът

Как изразът "6 7" стана дума на годината

Н а 6 ноември отдаваме почит на св. Павел изповедник, цариградски архиепископ.

Той е роден в Солун в началото на IV век.

Млад влязъл в клира на църквата и дори бил секретар на светеца архиепископ Александър (чества се на 30 август). Когато в 337 г. Александър починал, Павел бил избран на негово място за архиепископ. По това време вече се разпространявала ереста на александрийския свещеник Арий, който учел, че Бог Син не е единосъщен на Бог Отец, а е Негово творение. 

Много християни и особено висши клирици станали последователи на Арий.

А най-сериозното изпитание за Църквата било това, че поредица императори и много сановници на империята в столицата и по провинциите също поддържали арианството. Такъв бил и Констанций II, синът на свети Константин Велики. Той поел властта след смъртта на баща си през 337 г. и открито се обявил в подкрепа на арианите. Затова се възмутил, когато научил, че за архиепископ е избран православният Павел. И докато неговият баща взимал участие в църковните дела, за да подпомага християнизирането на народите в обширната империя, Констанций се намесил грубо, за да наложи една ерес. 

По време на избора на архиепископ Павел Констанций бил в Антиохия, Сирия, но

щом се върнал в столицата, той свалил Павел от архиепископския престол и своеволно провъзгласил за архиепископ арианина Евсевий Никомидийски.

Свети Павел отишъл да потърси подкрепа в Рим, където бил и друг изгнаник - свети Атанасий Велики,

когото Констанций също отстранил от Александрийската църква. Западният император Констант научил за тези гонения срещу достойните архиепископи и се застъпил за тях пред брат си Констанций. Двамата били възстановени, но през 350 г. Констант починал и Констанций веднага заточил архиепископ Павел в Армения, където ариани го нападнали и удушили в храма по време на богослужение. Това станало в 351 г.

На 6 ноември се чества и празникът на чудотворната икона на Пресвета Богородица: "Всех скорбящих радост" ("Радост за всички скърбящи").

Значението на иконата е укрепване във вярата в Света Богородица като дивна застъпница, която е навсякъде,където се чуват стоновете на страдащи хора.

Тя изтрива сълзите на плачещите и в страданието дава минути на утеха и небесна радост.

На днешния ден празнуват всички, носещи имената Павел, Павлина, Павлета, Клавдия и Лука.

Източник: БТА/Проф. Иван Желев    
празник имен ден 6 ноември Павел изповедник
Последвайте ни
Кошмарът в

Кошмарът в "Хаджи Димитър" продължава: Десетки семейства се евакуираха заради рушащия се блок

6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби

6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби

Бюджет 2026: Скритите сметки на властта

Бюджет 2026: Скритите сметки на властта

Зов за помощ: Млада майка се нуждае от подкрепа, за да пребори рака

Зов за помощ: Млада майка се нуждае от подкрепа, за да пребори рака

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Google внедрява още AI функции за по-добра навигация в Google Maps

Google внедрява още AI функции за по-добра навигация в Google Maps

carmarket.bg
Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури
Ексклузивно

Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури

Преди 2 часа
6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби
Ексклузивно

6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби

Преди 1 час
<p>Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"</p>
Ексклузивно

Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"

Преди 2 часа
<p>Имен ден днес празнуват...</p> <p> </p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват...

 

Преди 1 час

Виц на деня

Две приятелки влизат в магазин за дрехи. Идва консултантката да им помага: - Какъв размер сте? - Ами, височина 170 см, 90-60-90, руса, гърди... Приятелката…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Разкриха какво са пренасяли корабите, поразени от САЩ

Разкриха какво са пренасяли корабите, поразени от САЩ

Свят Преди 1 минута

Някои правни експерти казват, че ударите може да нарушават международното право

Папа Лъв XIV осъди "нечовешката" политика на Тръмп

Папа Лъв XIV осъди "нечовешката" политика на Тръмп

Свят Преди 3 минути

Всеки християнин в крайна сметка ще бъде съден по това как е посрещнал "чужденеца", заяви папата

Ремонт oтново ограничава движението на АМ "Тракия”

Ремонт oтново ограничава движението на АМ "Тракия”

България Преди 1 час

От АПИ предупреждават шофьорите да се движат внимателно

Комисия в НС ще изяснява дейността на Сорос у нас

Комисия в НС ще изяснява дейността на Сорос у нас

България Преди 1 час

„За” гласуваха ДПС-НН, „Възраждане”, БСП, ИТН, МЕЧ и независимите. ГЕРБ се разделиха и гласуваха с „против” и „въздържал се”

Извънредно положение във Филипините, тайфунът "Калмаеги" взе над 100 жертви (ВИДЕО)

Извънредно положение във Филипините, тайфунът "Калмаеги" взе над 100 жертви (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

Поне 241 са безследно изчезналите

Най-голямата паяжина в света може да хване кит

Най-голямата паяжина в света може да хване кит

Любопитно Преди 2 часа

С площ от 106 квадратни метра, тази тънка структура вероятно е най-голямата паяжина от този вид, която някога е била откривана

Как да спрете да плачете, докато режете лук

Как да спрете да плачете, докато режете лук

Любопитно Преди 2 часа

Всичко по темата може да прочетете в следващите редове

,

Ръст на ранните резервации по морето

България Преди 2 часа

Германският пазар расте, полският спада

Наистина ли Великобритания е "столицата на изнасилванията"?

Наистина ли Великобритания е "столицата на изнасилванията"?

Свят Преди 2 часа

Публикация със статистика, свързана с броя на изнасилванията, се разпространява в социалните мрежи и предизвиква бурни реакции

.

Германски пенсионери търсят своя рай в България

Любопитно Преди 2 часа

"Оставям всичко зад гърба си и започвам нещо ново"

Сам Алтман: Ще ме е срам, ако OpenAI няма AI шеф

Сам Алтман: Ще ме е срам, ако OpenAI няма AI шеф

Технологии Преди 3 часа

Милиардерът иска да повери контрола на компанията над собствената ѝ технология

Тръмп: Може би работим с Русия и Китай по план за премахване на ядрените оръжия

Тръмп: Може би работим с Русия и Китай по план за премахване на ядрените оръжия

Свят Преди 9 часа

Тръмп: Ние сме ядрената сила номер едно

Тръмп реагира на победата на Мамдани в Ню Йорк

Тръмп реагира на победата на Мамдани в Ню Йорк

Свят Преди 10 часа

Тръмп: Ние загубихме малко от суверенитета си вчера вечерта в Ню Йорк

Хиляди на митинг в Белград в подкрепа на управляващите

Хиляди на митинг в Белград в подкрепа на управляващите

Свят Преди 11 часа

В същото време в подкрепа на гладната стачка на Хърка, днес застанаха студенти и граждани

<p>Главният архитект на София отказва да подаде оставка</p>

Богдана Панайотова: Нямам намерение да подам оставка

България Преди 11 часа

Панайотова: Пиша от личния си профил, защото нямам достъп

Венецуела се готви за война със САЩ и Русия я въоръжава

Венецуела се готви за война със САЩ и Русия я въоръжава

Свят Преди 12 часа

Венецуела може да поиска от Русия пет вида оръжия

Всичко от днес

От мрежата

8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

dogsandcats.bg

10 любопитни факта за Котон де Тулеар – малкото куче с голямо сърце

dogsandcats.bg
1

Шуменските горски почистиха огромно сметище

sinoptik.bg
1

Защо умират пчелите

sinoptik.bg

Когато дързостта изпревари естетиката: модният пропуск на Бианка Ченсори

Edna.bg

Днес празнуват хората, носещи имената на трима големи светци

Edna.bg

Лудост: Реал Мадрид продава Винисиус за 345 млн. евро?

Gong.bg

Голяма промяна в щангите, засегнат е и Карлос Насар

Gong.bg

Проф. Кантарджиев: През миналата седмица няма доказан случай на грип, пикът се очаква в края на януари

Nova.bg

Зов за помощ: Млада майка се нуждае от подкрепа, за да пребори рака

Nova.bg