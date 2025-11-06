Любопитно

Изненадващо предателство изпрати Ивайло и Кристиан на елиминации в “Игри на волята”

Нова победа на Феномените осигури втори съвет на Безименните тази седмица

6 ноември 2025, 23:39
Ф ермерът Кристиан и бизнесменът Ивайло от Безименните са първите номинирани участници в екстремното риалити “Игри на волята” тази седмица. Двамата воини бяха изпратени на елиминации след неочакван развой на събитията по време на извънредния племенен съвет тази вечер.

Източник: NOVA

Провъзгласената за постоянен лидер на племето д-р Пекин реши да спаси своя коалиционен партньор Мирослав и да изпрати най-добрите приятели Ивайло и Кристиан на битка за спасение. Ходът на капитана предизвика разделение при Безименните, както и съмнения за представянето им в предстоящия номинационен сблъсък.

Източник: NOVA

Арената в Дивия север приветства Феномените и Безименните за оспорвано морско съревнование, което бе решено от безстрашната Ръждавичка, отбелязала ключовата точка за Сините днес. Загубата за Жълтия отбор означаваше нов племенен съвет и сигурна загуба на един от тях тази седмица.

Източник: NOVA

Утре предстои да станат ясни имената на следващите двама номинирани играчи. Четворната елиминационна битка пък ще лиши един от Безименните от шанса да продължи напред в състезанието.

Не пропускайте “Игри на волята” в петък, 7 ноември, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.

Източник: NOVA    
Игри на волята
