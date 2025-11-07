Любопитно

7 ноември 2025, 12:51
Внукът на цар Симеон II заминава за Шаолин след парад като гвардеец в Елин Пелин
К няз Симеон Български – единственият син на княгиня Калина и испанския изследовател Китин Муньос – преживя ден, който ще остане в историята.

На 1 ноември, Деня на народните будители – празник, посветен на учителите, писателите и духовните водачи, съхранили българската култура, знание и дух на свобода – 18-годишният младеж участва в първия си гвардейски парад, пише испанското издание Hola!

Княз Симеон се присъедини към ескадроните на Българската младежка гвардия по време на тържествената церемония в град Елин Пелин, след като официално стана част от организацията. С благословията на дядо си – цар Симеон II – и на родителите си, младият княз получи отличителните знаци на Младежката гвардия от д-р Денислава Ангелова, председател на сдружението, и обеща да се включи като доброволец. Само няколко дни по-късно той стана първият представител на българското царско семейство, участвал в парада.

Облечен в парадна униформа, Симеон поздрави младите кадети и марширува редом с 22-ро студентско гвардейско подразделение от СУ „Васил Левски“ гр. Елин Пелин. Той се включи и в традиционното факелно шествие, полагайки цветя пред паметника на писателя Елин Пелин – символична фигура за града.

Младежката гвардия, съставена от ученици от цялата страна, участва в национални и местни инициативи, обществени каузи и образователни програми, насърчаващи уважението, съпричастността и любовта към България и нейните традиции. Инициативата е под патронажа на президента на Република България, с подкрепата на Националната гвардейска част и няколко министерства.

  • Празник, учреден от цар Борис

Кметът на Елин Пелин припомни пред присъстващите, че именно цар Борис III – прадядото на Симеон – е учредил този национален празник. Той изрази признателност и чест за присъствието на младия принц, който продължава семейното наследство, и заедно с Китин Муньос положи цветя пред паметника в чест на българските герои.

„Благодаря на майка си, че съм роден тук и че съм българин“, каза княз Симеон пред националната телевизия. Думите му дойдоха само дни преди началото на нова глава в живота му – в Китай.

Младият принц е приет от монасите на легендарния манастир Шаолин в китайската провинция Хенан. От 12 ноември той ще продължи обучението си по кунг-фу и ще развива духовната, физическата и умствената дисциплина, които са в основата на това древно изкуство.

  • От бойните изкуства в Мароко до храма Шаолин

Още през април принцеса Калина и Китин Муньос посетиха храма, където синът им ще живее през следващите месеци. Симеон започва да се занимава с бойни изкуства още като дете в Мароко, а на 16-годишна възраст е обявен за глобален посланик на таекуондо в Южна Корея, след впечатляващо представяне на престижното първенство Ханмаданг.

Това лято той за трети път участва и във военния лагер „Дон Пелайо“ в Ореа (Гуадалахара), където премина обучение под ръководството на активни членове на Командването за специални операции.

Източник: www.hola.com    
7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница
7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница

<p>САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби</p>
САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

