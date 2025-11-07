Поглед към грандиозния египетски музей – най-големият в света, посветен на една цивилизация

Почитаме св. Павел изповедник, какво се знае за него

Г рандиозният египетски музей (Grand Egyptian Museum - GEM) отвори официално врати за широката публика във вторник, само няколко дни след тържествената церемония в събота. Проектът, започнат преди близо две десетилетия, е оценяван на около 1 млрд. долара и е смятан за най-големия археологически комплекс в света, посветен на една-единствена цивилизация, пише Al Jazeera .

Разположен на два километра от пирамидите в Гиза и на осем километра от столицата Кайро, новият музей заема площ от почти 500 000 кв. м и ще съхранява повече от 100 000 артефакта от 30-те династии на Древен Египет.

Сред най-впечатляващите експонати са 3 200-годишната 11,36-метрова статуя на фараона Рамзес II, пълната колекция от съкровищата на Тутанкамон и 4 500-годишна лодка, една от най-добре запазените древни морски конструкции, принадлежаща на фараона Хуфу, строителя на Голямата пирамида.

إقبال جماهيري في ثالث أيام استقبال الجمهور بالمتحف المصري الكبير#eXtranews pic.twitter.com/suLzgxxgOn — eXtra news (@Extranewstv) November 6, 2025

Архитектурен шедьовър, наричан "четвъртата пирамида"

Самата сграда, проектирана от ирландското архитектурно бюро Heneghan Peng, е оформена като скосяващ се триъгълник, препращащ към формата на пирамидите. Северната и южната фасада са ориентирани спрямо пирамидите на Хуфу и Менкаура. Използвани са пясъчнокафяв бетон и полупрозрачен алабастър, а главната фасада е облицована с матирано стъкло.

Проектът е обявен още през 1992 г., а строителството започва през 2005 г., но многократно е забавяно заради политическите събития след Арабската пролет през 2011 г. и по време на пандемията от COVID-19. Частични откривания започнаха през 2024 г.

Освен основната сграда, комплексът включва конферентен център, външен двор, парк, музей на лодката на Хуфу и консервационен център.

One of Egypt's most iconic monuments, this colossal statue of Pharaoh Ramses II, welcomes visitors to the new Grand Egyptian Museum, which officially opens on November 1 pic.twitter.com/54lvNLBgWI — Reuters (@Reuters) October 23, 2025

Първи стъпки вътре: Рамзес II посреща посетителите

Още при входа посетителите са посрещани от колосалната 83-тонна статуя на Рамзес II. От 1954 г. до 2006 г. тя стои на площад "Рамзес" пред централната гара в Кайро, преди да бъде преместена в музея чрез специално проектиран 128-колесен транспорт.

Оттам започва шестетажното централно стълбище, по чиито нива са подредени около 60 експоната :

статуи на богове, саркофази, колони и стели с древни надписи.

Музеят разполага с 12 основни зали, организирани както по исторически периоди, от праисторията до гръко-римската епоха, така и по теми:

общество, владетелска власт и религиозни вярвания.

🇪🇬 The Grand Egyptian Museum Where History Comes Alive.



Standing in the shadow of the pyramids, the Grand Egyptian Museum is the new gateway to ancient Egypt. Home to Tutankhamun's full collection and thousands of priceless artifacts, it's the world's largest archaeological… pic.twitter.com/9eC5kJDsSj — MENA Visuals (@menavisualss) October 11, 2025

Галерията на Тутанкамон - съкровищата на момчето-фараон

Една от главните атракции е галерията на Тутанкамон - пространство от 7 500 кв. м, в което са изложени над 5 000 артефакта от неговата почти непокътната гробница, открита през 1922 г. в Долината на царете.

Посетителите могат да видят прочутата златна маска, трон, саркофаг, колесници и бижута, подредени така, че да пресъздават атмосферата на погребалната камера на младия фараон.

Grand Egyptian Museum Opens and Torre dei Conti Collapses in Rome: This Week’s Review 🇪🇬 🇫🇷

This week's architectural highlights traced the intersections between heritage, climate awareness, and contemporary design practice. As the 19th Venice Architecture Biennale approaches its… pic.twitter.com/McmWoSuABt — ArchDaily (@ArchDaily) November 6, 2025

Един от най-големите музеи на планетата

С 45 000 кв. м изложбена площ Грандиозният египетски музей е шестият най-голям музей в света. Пред него се нареждат Лувърът в Париж, Ермитажът в Санкт Петербург, Националният музей на Китай, Метрополитън в Ню Йорк и музеят "Прадо" в Мадрид.

Туризмът е ключов източник на приходи за Египет. През 2024 г. страната е посетена от рекордните 15,7 млн. туристи, а секторът на пътуванията и туризма е допринесъл около 8% от БВП.