Любопитно

Поглед към грандиозния египетски музей – най-големият в света, посветен на една цивилизация

След близо 20 години строителство и инвестиция от около 1 млрд. долара, музеят край пирамидите в Гиза вече приема посетители.

7 ноември 2025, 06:53
Кога е по-подходящо да тренираме - сутрин или вечер?

Изненадващо предателство изпрати Ивайло и Кристиан на елиминации в “Игри на волята”

Родовите травми – невидимата нишка в нашия живот

Инфаркт или инсулт: Как да ги различим и какво да направим в първите минути

Отстраненият Томи от “Игри на волята”: Не издържах на глада! (ВИДЕО)

Почитаме св. Павел изповедник, какво се знае за него

Нарушение на Томи заличи Лечителите от “Игри на волята”

Михаела Василева се завръща в Big Brother

Г рандиозният египетски музей (Grand Egyptian Museum - GEM) отвори официално врати за широката публика във вторник, само няколко дни след тържествената церемония в събота. Проектът, започнат преди близо две десетилетия, е оценяван на около 1 млрд. долара и е смятан за най-големия археологически комплекс в света, посветен на една-единствена цивилизация, пише Al Jazeera.

Разположен на два километра от пирамидите в Гиза и на осем километра от столицата Кайро, новият музей заема площ от почти 500 000 кв. м и ще съхранява повече от 100 000 артефакта от 30-те династии на Древен Египет.

Сред най-впечатляващите експонати са 3 200-годишната 11,36-метрова статуя на фараона Рамзес II, пълната колекция от съкровищата на Тутанкамон и 4 500-годишна лодка, една от най-добре запазените древни морски конструкции, принадлежаща на фараона Хуфу, строителя на Голямата пирамида.

  • Архитектурен шедьовър, наричан "четвъртата пирамида"

Самата сграда, проектирана от ирландското архитектурно бюро Heneghan Peng, е оформена като скосяващ се триъгълник, препращащ към формата на пирамидите. Северната и южната фасада са ориентирани спрямо пирамидите на Хуфу и Менкаура. Използвани са пясъчнокафяв бетон и полупрозрачен алабастър, а главната фасада е облицована с матирано стъкло.

Проектът е обявен още през 1992 г., а строителството започва през 2005 г., но многократно е забавяно заради политическите събития след Арабската пролет през 2011 г. и по време на пандемията от COVID-19. Частични откривания започнаха през 2024 г.

Освен основната сграда, комплексът включва конферентен център, външен двор, парк, музей на лодката на Хуфу и консервационен център.

  • Първи стъпки вътре: Рамзес II посреща посетителите

Още при входа посетителите са посрещани от колосалната 83-тонна статуя на Рамзес II. От 1954 г. до 2006 г. тя стои на площад "Рамзес" пред централната гара в Кайро, преди да бъде преместена в музея чрез специално проектиран 128-колесен транспорт.

Оттам започва шестетажното централно стълбище, по чиито нива са подредени около 60 експоната :

  1. статуи на богове,
  2. саркофази,
  3. колони и
  4. стели с древни надписи.

Музеят разполага с 12 основни зали, организирани както по исторически периоди, от праисторията до гръко-римската епоха, така и по теми:

  1. общество,
  2. владетелска власт и
  3. религиозни вярвания.
  • Галерията на Тутанкамон - съкровищата на момчето-фараон

Една от главните атракции е галерията на Тутанкамон - пространство от 7 500 кв. м, в което са изложени над 5 000 артефакта от неговата почти непокътната гробница, открита през 1922 г. в Долината на царете.

Посетителите могат да видят прочутата златна маска, трон, саркофаг, колесници и бижута, подредени така, че да пресъздават атмосферата на погребалната камера на младия фараон.

  • Един от най-големите музеи на планетата

С 45 000 кв. м изложбена площ Грандиозният египетски музей е шестият най-голям музей в света. Пред него се нареждат Лувърът в Париж, Ермитажът в Санкт Петербург, Националният музей на Китай, Метрополитън в Ню Йорк и музеят "Прадо" в Мадрид.

Туризмът е ключов източник на приходи за Египет. През 2024 г. страната е посетена от рекордните 15,7 млн. туристи, а секторът на пътуванията и туризма е допринесъл около 8% от БВП.

Вижте повече в нашата галерия:

Източник: Al Jazeera     
Грандиозен египетски музей Египет Гиза Пирамиди Древен Египет Тутанкамон Рамзес II Артефакти Туризъм Кайро
Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури
Всичко от днес

