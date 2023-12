Ще се изненадате: Колко дълго са живеели динозаврите?

Г олеми или малки, тревопасни или месоядни и независимо дали са умрели от старост, болест или хищничество, знаем ли как е изглеждал животът на динозаврите?

Попитахме професор Пол Барет, ръководител на отдела за фосили на гръбначни животни в Природонаучния музей в Лондон и той ни каза, че има изненадваща връзка между динозаврите и дърветата, когато става въпрос за определяне на възрастта, на която са били.

What Was The Lifespan Of A Dinosaur?

Some descendants of the dinos, like crocodiles, turtles/tortoises, varans & other reptiles, even live for 80 or more years. Lonely George was 100 years old when he passed.https://t.co/lFLFEDLaVL pic.twitter.com/o1SpINlGqx