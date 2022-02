Откриха връзка между коронавируса и рекордните валежи в Китай

Р езкият спад на вредните емисии вследствие на наложените COVID мерки е изиграл ключова роля за рекордните валежи в Китай през 2020 г., сочат изводите от ново научно проучване, пише "Би Би Си".

