Учени установиха неочаквано последствие от климатичните промени

У чени от Технологичния институт на Ню Джърси,САЩ, посочват неочаквано последствие от климатичните промени. Те са стигнали до извода, че Земята е станала по-тъмна, тъй като енергията се улавя на повърхността, вместо да се отразява в космоса, пише ScinceDaily.

