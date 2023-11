Откриха нова гигантска планета с размерите на Сатурн

А строномите са открили нова гигантска екзопланета, която обикаля около червено джудже. Обектът, наречен TOI-5344 b е с размери и маса, подобни на тези на Сатурн. Откритието е описано в статия, публикувана в хранилището arXiv.

Планетата е открита от космическия телескоп TESS, който идентифицира обекти чрез метода на транзита. Сигналът за транзит представлява потъване в кривата на светлината на звездата, дължащо се на преминаването на голям обект на нейния фон, който засенчва светлината. До момента са идентифицирани 6900 кандидати за екзопланети, като 398 от тях вече са потвърдени.

Планетарният характер на транзитния сигнал в TOI-5344 е потвърден от наземни наблюдения, включително фотометрия, висококонтрастна спекъл интерферометрия и измервания на радиалната скорост на звездата.

TOI-5344 b е около 10 пъти по-голяма и 135 пъти по-масивна от Земята, като плътността му е 0,8 грама на кубичен сантиметър. Орбиталният период е 3,8 дни, като планетата е отдалечена на 0,04 астрономически единици от своята звезда-майка.

Astronomers have discovered a new giant exoplanet orbiting an M-dwarf star using Transiting Exoplanet Survey Satellite.



