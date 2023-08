"Денят, в който Земята се запали": Филмът, предсказал "кипяща планета"

П оследните няколко седмици рекордни горещини изпепелиха САЩ, Европа и Китай, дотолкова, че в началото на юли беше отбелязана най-горещата седмица в света. Въпреки многократните обещания на държавите да работят срещу изменението на климата, глобалните температури продължават да се повишават. Трудно е да се разбере как да се реагира.

Точно така се чувстват и героите на "Денят, в който Земята се запали". Култовият британски научнофантастичен филм от 1961 г. има няколко зловещи прилики с начина, по който светът реагира на сегашната извънредна ситуация с климата, и завършва по начин, който е едновременно дълбоко депресиращ и призив за действие.

Макар че на пръв поглед заглавието е идеално за сегашното положение на планетата, режисьорът на "Денят, в който Земята се запали" Вал Гест, който е съавтор на сценария заедно с Улф Манковиц, всъщност създава историята, за да предупреди за нарастващата заплаха от ядрена война.

Във филма правителствата на САЩ и Русия взривяват ядрени бомби по едно и също време, което води до драстична промяна на земната ос с 11 градуса. В резултат на това планетата започва да се приближава към Слънцето. Първоначално светът реагира положително на по-високите температури. Но скоро условията започват да предизвикват хаос.

Температурите достигат 63 градуса по Целзий (145,6F) в Мексико и 60 градуса по Целзий (139F) в Рим. Южна Франция, Сицилия и Либия се сблъскват с 10-дневни проливни дъждове в разгара на лятото. Нил залива египетските пустини, докато циклони, тайфуни и урагани опустошават други страни, а слънчевото затъмнение настъпва 10 дни по-рано от планираното.

The Day the Earth Caught Fire



1961 Leo McKern plays journalist Bill Maguire on a catastrophically overheating planet.



2023 Bill McGuire plays scientist, activist and writer, Bill McGuire on a catastrophically overheating planet. pic.twitter.com/tPGuHWY2xK