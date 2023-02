Откриха нов вид бегония в Китай

К итайски изследователи са открили нов вид бегония в югозападната китайска провинция Юнан, съобщи Синхуа, позовавайки се на Тропическата ботаническа градина на Китайската академия на науките.



По време на теренно проучване в природен резерват изследователският екип е открил неизвестна цъфтяща популация. Новият вид е наречен Begonia longlingensis.

During a field investigation at a nature reserve, #Chinese researchers have discovered a new #species of Begonia in southwest #China's #Yunnan Province, and named it Begonia longlingensis, which refers to the type locality in Longling County.#biodiversity #biology #flower pic.twitter.com/5R4kYKLFrH