Гигантска стоножка, изгубена за науката, е открита отново в джунглата на Мадагаскар

В природния парк Макира, където се намира най-голямата и най-непокътната гора в Мадагаскар, е регистрирана гигантска тъмнокафява стоножка, която не е регистрирана от 126 години.

Тя е един от 21 „изгубени“ вида, преоткрити от Re:wild по време на експедиция на африканския остров през септември миналата година, резултатите от която току-що бяха публикувани. Природозащитната организация има за цел да открие видове, които не са били наблюдавани и записвани от минимум 10 години, като се надява, че чрез отстраняване на пропуските в данните ще може да помогне за предотвратяване на изчезването на видовете.

Кристина Бигс, отговорник за изгубените видове в Re:wild, забелязва гигантската стоножка да пълзи по ботуша ѝ пред палатката ѝ една сутрин.

(2/5) 🕷️ Makira, Madagascar's largest forest, hosts unique species like this giant millipede last documented in 1897! Conservationists & local guides searched for mammals, fish, insects, spiders & birds. https://t.co/UHUBGg7oEn pic.twitter.com/bWZrfkCsld