В Австралия откриха "хилядоножка" с над 1300 крака

У чени в Австралия откриха многоножка с повече крачка отколкото всяко друго животно, познато до момента, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Тя има над 1300 крака и живее дълбоко под земята, се съобщава в днешна научна публикация във в. "Сайънтифик рипорт".

Досега не е откривана многоножка с повече от 750 крака.

Millipede with more legs than any known animal discovered in Australia https://t.co/XBhzkiBPe2