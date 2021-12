Откриха човешки останки със златни езици в Египет

Ч овешки останки със златни езици са намерени при разкриването на две гробници от Саиския период на Древен Египет, съобщи Министерството на туризма и антиките.

Откритието в археологическия обект Ел Бахнаса в южноегипетската област Миня е направено при разкопки, провеждани от експедиция на Института за древни близкоизточни изследвания на Барселонския университет в Испания.

Останките на двама души със златни езици са намерени до входа на първата гробница, а вътре е открит голям саркофаг с капак с формата на женско тяло. Първоначалните проучвания показват, че гробницата е била отворена и плячкосана още в древността.

Archaeologists in Egypt just released this photo of a mummy with a gold tongue. It’s one of several mummies recently unearthed in 16 burial shafts. The tongue, which is really an amulet of gold foil, signified the deceased's ability to speak in the afterlife pic.twitter.com/u7Ns3AOuFR