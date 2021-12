В поле в Дания откриха обеца от 11 век

О беца от 11-и век, вероятно от Близкия изток, беше открита в поле в Дания, съобщи Националният музей в Копенхаген, цитиран от ДПА.

Бижуто е намерено с детектор за метал от Франц Фюгър Вестергард в поле в Западна Ютландия. Обецата е първото подобно бижу, открито в Скандинавия.

Най-вероятно обецата е византийска или египетска, като е възможно да е подарена на викингски вожд. Тя ще бъде изложена в Националния музей в Копенхаген.

"Тя е напълно уникална за нас - каза Петер Пенц от музея. - Известни са само около 10-12 подобни обеци в света, а в Скандинавия досега не е откривана."

Викингите връщат с тях хиляди сребърни монети от набезите си и пътешествията си, но не и бижута.

