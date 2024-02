Откраднатата картина на Ван Гог: Следите от изчезването

О ткраднатата картина на Ван Гог, която беше върната в торба на ИКЕА на нидерландски детектив, беше показана на журналисти за първи път в музей в Ротердам, съобщи АФП.

По картината "Градината на енорийския свещеник в Нюнен през пролетта на 1884 г." още личат драскотини от кражбата и лошото съхранение. "Бяла следа в долния й край е сериозна щета", каза реставраторката Марян де Висер. Тя преминава през всички слоеве - лака, боята, основата, която е бяла. Оригиналното платно също е леко повредено.

Stolen Van Gogh Painting Is Returned in Ikea Bag: A tipster handed the work over to a Dutch art crimes detective who had been investigating the theft together with the police. pic.twitter.com/6B4ykd6uv9