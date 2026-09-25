МВнР с позиция след искането на Скопие ЕС да се включи в диалога с България

С еверна Македония настоява Европейският съюз да участва в бъдещите разговори с България по въпросите, свързани с европейската интеграция на страната. Това заяви министърът на външните работи и външната търговия Тимчо Муцунски в интервю за държавната информационна агенция МИА, съобщи "24 часа".

По думите му Скопие иска да продължи по пътя към ЕС и да получи възможност за започване на преговори, но не е готово да приема компромиси, които според него не дават достатъчно предвидимост.

„За нас е важно във всички разговори, които ще водим с България в бъдеще, да има и участие на ЕС. Дали това ще означава участие на отделни държави членки, дали ще означава участие на европейски институции, важно е да има поне още една страна в този процес, което ще ни помогне да започнем да изграждаме доверие“, заяви Муцунски. Той посочи, че според премиера Християн Мицкоски между Скопие и София в момента има „фундаментална липса на доверие“.

Муцунски съобщи още, че по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк не са проведени официални работни срещи между делегациите на България и Северна Македония. Той уточни, че се е срещал няколко пъти с българския външен министър Велислава Петрова, но не са водени съществени работни разговори.

Според него в края на септември или началото на октомври се очаква ЕС да представи виждането си за политиката на разширяване през следващия период. Муцунски заяви, че информацията, с която Скопие разполага за съдържанието на документа, е „доста оптимистична“, особено по отношение на постепенната интеграция на страните от региона.

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От Въшното ни министерство излязоха с позиция по казуса. В нея се посочва, че процесът на присъединяване на Северна Македония към ЕС е "европейски въпрос, който трябва да се разглежда в рамките на европейските институции и установените правила и процедури".

От МВнР подчертават, че добросъседските отношения са съществена част от процеса на присъединяване и необходимо условие за напредък към членство в Съюза. „България винаги е била и остава отворена за конструктивен диалог с Република Северна Македония“, се посочва още в позицията.

От ведомството заявяват, че очакват Северна Македония да изпълни поетите ангажименти и да започне необходимите промени, за да продължи напред по европейския си път.