Микробус блъсна и уби мъж на пешеходна пътека в Смолян

М ъж на 79 години е починал, след като е бил блъснат от микробус на пешеходна пътека в Смолян, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал в четвъртък на ул. „Чан“ в областния град.

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Микробусът е управляван от 38-годишния В. А. При движение на заден ход водачът е блъснал намиращия се на пешеходната пътека възрастен мъж.

Пострадалият е транспортиран в Спешното отделение на Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ в Смолян в тежко състояние, с множество фрактури по тялото, счупени прешлени и ребра, както и повърхностни рани и охлузвания, каза за БТА началникът на Спешното отделение д-р Васил Гривнев. По-късно мъжът е настанен в Отделението по анестезиология и интензивно лечение, където е починал.

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Шофьорът на микробуса е военнослужещ, поради което на мястото на произшествието е пристигнал и екип на Военна полиция.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването се води от Военноокръжната прокуратура в Пловдив, посочиха още от полицията в Смолян.