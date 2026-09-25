„Върви в ада“: Носителката на „Оскар“ Сюзън Сарандън бе арестувана на протест срещу Нетаняху

В ълна от протести заля Ню Йорк, след като премиерът Бенямин Нетаняху пристигна за участие в Общото събрание на ООН по време на посещение, за което се очакваше да продължи едва няколко часа.

Демонстрациите започнаха още от предишната нощ, когато върху Бруклинския мост бяха прожектирани гигантски надписи и протестни послания с лицето на Нетаняху и думите „издирва се за геноцид“.

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Десетки протестиращи бяха арестувани, включително носителката на „Оскар“ Сюзън Сарандън.

Стотици израелски и американски протестиращи излязоха по улиците на Манхатън на няколко места, като основните демонстрации бяха близо до централата на ООН и в парк „Юниън Скуеър“.

🔴 Detienen a la actriz Susan Sarandon durante una protesta en Nueva York para exigir el fin del suministro de armas a Israelhttps://t.co/iphLKPAqH3 pic.twitter.com/ryFePuizdY — Cadena SER (@La_SER) September 24, 2026

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани заяви, че лично няма да участва в демонстрациите, но от кметството съобщиха, че общинските служители, които решат да протестират, няма да бъдат подлагани на дисциплинарни действия или наказания.

Сред протестиращите бяха инфлуенсърът и стриймър от Демократическата партия Хасан Пайкър, както и кандидатите за Конгреса Крис Раб и д-р Адам Хамауи, които вече спечелиха първичните си избори.

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По улиците в близост до централата на ООН в източен Манхатън протестиращите блокираха основни пътни артерии. Полицията в Ню Йорк се намеси и започна да разчиства района, извършвайки масови арести на хората, които отказваха да напуснат пътното платно.

Сред арестуваните бяха Сарандън и Линда Сарсур - съветничка на кмета Мамдани, на която наскоро бе отказано влизане в Израел.

Задържани бяха също Дариализа Авила Шевалие, кандидат за Конгреса от Демократическата партия, спечелила първичните си избори с подкрепата на Мамдани, както и информаторката от WikiLeaks Челси Манинг.

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Наред с арестуваните, сред събралите се близо до ООН бяха забелязани и други известни личности, сред които актьорът Елиът Пейдж, еврейската комедийна актриса Хана Айнбиндър и кандидатът за Конгреса от Демократическата партия Брад Ландър, който също е от еврейски произход.

Демонстрантите носеха плакати срещу правителството и викаха към официалния кортеж: „Нетаняху, върви в ада“.

По същото време, когато близо до ООН течаха арести, десетки израелски протестиращи се събраха в парк „Юниън Скуеър“ за демонстрация, организирана от движението unXeptable.

Организаторите поставиха виртуални урни, предназначени да позволят на израелските граждани да гласуват символично преди изборите в Израел и да изпратят послание за политическа промяна.

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Еял Ешел, баща на загиналата наблюдателка от Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) Рони Ешел, говори от трибуна, издигната на „Юниън Скуеър“. Към него се присъединиха лидерът на протеста Ами Дрор, израелско-американската миротворческа активистка Алана Зайчик и равин Сара Райнс от синагогата „Темпъл Еману-Ел“.

По време на събитието Офир заяви: „Точно преди Нетаняху да говори пред ООН, по време на седемочасовото му посещение в Ню Йорк, целящо да защити резултатите от неговите провали, ние се събираме, за да гласуваме виртуално и да изпратим послание за промяна“.