Свят

Китай прати човешки ембриони в Космоса: Секретният експеримент, който иска да промени бъдещето на човечеството

Докато САЩ и Пекин спорят кой ще владее Луната, тайният петдневен тест в орбита трябва да отговори на най-големия въпрос: Възможно ли е изобщо да се размножаваме и да създаваме живот извън Земята?

29 май 2026, 10:18
Китай прати човешки ембриони в Космоса: Секретният експеримент, който иска да промени бъдещето на човечеството
Източник: iStock

К итай изстреля партида синтетични ембриони към своята космическа станция „Тянгун“ в рамките на първия по рода си подобен експеримент, предназначен да изследва как ранните етапи от човешкото развитие се влияят от средата на микрогравитация.

Експериментът идва в момент, когато Китай и Съединените щати ускоряват плановете си за устойчива човешка дейност отвъд Земята, включително бъдещи лунни бази и дългосрочно обитаване на Космоса.

Синтетичните ембриони бяха транспортирани до първата постоянно обитавана орбитална станция на Китай, която работи в ниска околоземна орбита от 2021 г.

Мишки в космоса: Ново изследване на МКС

Защо Китай провежда този експеримент?

Китайските изследователи твърдят, че проучването има за цел да се разбере по-добре как човешките клетки и ранните системи на развитие се държат в Космоса – информация, която би могла да става все по-важна, ако астронавтите в крайна сметка заживеят за продължителни периоди на Луната или Марс.

Ръководителят на проекта Ю Лецян, изследовател в Института по зоология към Китайската академия на науките, подчерта, че пробите не са жизнеспособни човешки ембриони.

„Това не е истински човешки ембрион и няма способността да се развие в индивид“, заяви Ю в изявление.

Най-младият китайски екипаж успешно достигна Космоса

Вместо това учените описват материала като синтетичен модел на ембрион, който може да имитира някои характеристики на ранното развитие, но без капацитет да се превърне в човешко същество. Ю допълни, че експериментът може да „служи като модел за изучаване на ранното човешко развитие“.

Експериментът на борда на космическата станция „Тянгун“

Пробите бяха инсталирани в експериментален модул на борда на „Тянгун“ от китайските астронавти, които в момента се намират в орбиталната лаборатория.

Без прецедент - китайски семена покълнаха на Луната

Успоредно с това учените изследват идентични проби на Земята, за да могат да сравнят как се различава развитието при земно притегляне спрямо условията на микрогравитация. Според Ю експериментът в Космоса протича гладко.

„Надяваме се, че чрез сравняване на развитието на космическите и наземните проби ще успеем да идентифицираме факторите, влияевещи върху ранния растеж на човешкия ембрион в космическа среда“, каза той.

Китай стартира ключова космическа мисия

Очаква се експериментът да продължи пет дни, преди пробите да бъдат замразени в орбита и върнати на Земята за последващ анализ.

Защо това изследване е важно?

Учените отдавна предупреждават, че космическата среда може да повлияе на човешкото тяло по значими начини, включително загуба на костна плътност, мускулна атрофия и промени в имунната система. На този етап обаче се знае сравнително малко за това как микрогравитацията може да повлияе на репродукцията или на най-ранните етапи от човешкото биологично развитие.

Тъй като държавите и частните компании все по-често обсъждат дългосрочни лунни селища и бъдещи мисии до Марс, разбирането дали човешкото развитие може да протича безопасно в Космоса се превръща във все по-належащ научен въпрос. Изследването също така подчертава как конкуренцията в космическите изследвания все повече се измества от кратки мисии към постоянна инфраструктура и дългосрочно обитаване.

Китай стартира ключова космическа мисия

Планът на НАСА за лунна база

Китайският експеримент съвпада с момента, в който НАСА напредва със собствената си дългосрочна лунна стратегия, насочена към установяване на постоянно човешко присъствие на Луната.

Наскоро НАСА разкри поетапен план, който включва роботизирани изследователски мисии, разполагане на инфраструктура и в крайна сметка лунна база с постоянен екипаж. До 2029 г. агенцията планира до 25 мисии до Южния полюс на Луната, пренасящи роувъри, комуникационни системи, дронове и научно оборудване.

Между 2029 г. и 2032 г. НАСА възнамерява да премине към полупостоянно обитаване с по-големи енергийни системи, модернизирани превозни средства и първоначални модули за живеене. Започвайки от 2032 г., агенцията предвижда постоянно обитавана лунна база, поддържана от дългосрочни хабитати, херметизирани роувъри и работещи ядрени повърхностни енергийни системи.

Китай предизвика света, прати астронавти на космическата си станция

Космическото съперничество между САЩ и Китай се засилва

Последният експеримент подчертава и нарастващата стратегическа конкуренция между САЩ и Китай в изследването на Космоса.

И двете нации инвестират сериозно в технологии, насочени към осигуряване на дългосрочни космически операции, като същевременно се стремят към лидерство в изследването на Луната и бъдещата извънземна инфраструктура. Анализаторите все по-често виждат следващата фаза на космическата надпревара не просто като проучване, а като състезание за това кой може да установи най-устойчивото присъствие отвъд пределите на Земята.

Източник: Newsweek    
Китай космическа станция Тянгун синтетични ембриони микрогравитация космически изследвания човешко развитие лунна база космическа надпревара НАСА
Последвайте ни
Визи срещу самолети: Радев даде последен срок до края на юни за американските цистерни в София

Визи срещу самолети: Радев даде последен срок до края на юни за американските цистерни в София

Баща и син от Великобритания поставиха три световни рекорда с околосветско пътешествие с велосипеди

Баща и син от Великобритания поставиха три световни рекорда с околосветско пътешествие с велосипеди

ЕК стартира процедура за прекомерен дефицит срещу България: Какво означава „червеният картон“ от Брюксел и как ще повлияе на джоба ни

ЕК стартира процедура за прекомерен дефицит срещу България: Какво означава „червеният картон“ от Брюксел и как ще повлияе на джоба ни

„Беше луд в леглото“: Мадона посочи Джон Ф. Кенеди-младши за най-добрия си любовник

„Беше луд в леглото“: Мадона посочи Джон Ф. Кенеди-младши за най-добрия си любовник

Как работят облигациите и защо са добра алтернатива на депозитите

Как работят облигациите и защо са добра алтернатива на депозитите

pariteni.bg
11 породи кучета, подходящи за начинаещи собственици

11 породи кучета, подходящи за начинаещи собственици

dogsandcats.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 2 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 2 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 2 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Със слушалки и покрити очи: Украинска гимнастичка отказа да чуе руския химн във Варна

България Преди 27 минути

По време на награждаването златните медалистки от Русия и Беларус бяха посрещнати с демонстративно запушване на уши от страна на състезателките на Украйна.

САЩ нарушават вековен закон, за да отпечатат банкнота от $250 с лика на Тръмп?

САЩ нарушават вековен закон, за да отпечатат банкнота от $250 с лика на Тръмп?

Свят Преди 30 минути

<p>Схемата &bdquo;Баба Алино&ldquo;: Проверяват длъжностни лица за прикриване на 104 незаконни сгради</p>

Прокуратурата разследва длъжностни лица за незаконното строителство в „Баба Алино“

България Преди 58 минути

Четири досъдебни производства се водят по случая с мащабните незаконни постройки край Варна

,

Съдят германка, набирала средства за задържани екстремисти от "Ислямска държава"

Свят Преди 1 час

Твърди се, че в продължение на пет години тя е събрала близо 14 000 евро чрез различни онлайн платформи

Букурещ обвини Москва в "сериозна и безотговорна ескалация"

Букурещ обвини Москва в "сериозна и безотговорна ескалация"

Свят Преди 1 час

Дрон удари жилищна сграда в Румъния, в близост до границата с Украйна, и рани двама души

От мистерия до медицина: Как науката разкрива тайните на акупунктурата

От мистерия до медицина: Как науката разкрива тайните на акупунктурата

Любопитно Преди 1 час

Акупунктурата – практика, вкоренена в Традиционната китайска медицина (ТКМ), дълго време заемаше сивата зона между медицината и мистерият

Баща на четири деца се нуждае от средства за лечение на тежко онкологично заболяване в Турция

Баща на четири деца се нуждае от средства за лечение на тежко онкологично заболяване в Турция

България Преди 1 час

Нико Александров е диагностициран с рак на панкреаса и разсейки в черния дроб, а семейството му събира средства за лечение в Турция

Омбудсманът отново настоя за спешни промени във ВиК сектора

Омбудсманът отново настоя за спешни промени във ВиК сектора

България Преди 1 час

„Подобрение няма, но трайно увеличение на цените има“, заяви Велислава Делчева

Снимката е илюстративна

„Те ходят сред нас“: Белият дом пусна сайта Aliens.gov, но истината се оказа друга

Свят Преди 1 час

Белият дом представи в четвъртък „Aliens.gov“ – нов, ироничен уебсайт, фокусиран върху данни за арести на нелегални мигранти, а не върху разкрития за НЛО

Qualcomm ще се опита да спаси бюджетните лаптопи

Qualcomm ще се опита да спаси бюджетните лаптопи

Технологии Преди 1 час

Хардуерът поскъпва осезаемо през последните месеци поради множество фактори. Освен това Apple изненадващо навлезе в средния клас с MacBook Neo и промени очакванията от тези устройства. Сега погледите са към началния сегмент, който има нужда от помощ

Урсула фон дер Лайен

„Агресията на Русия прекрачи нова граница” - Фон дер Лайен коментира дрона в Румъния

Свят Преди 1 час

Рекорден демографски срив в Япония, населението спадна с 2,5 % за пет години

Рекорден демографски срив в Япония, населението спадна с 2,5 % за пет години

Свят Преди 1 час

Населението на четвъртата икономика в света е спаднало до 123 милиона души през 2025 г., според предварителни данни от преброяването

.

Прокуратурата в Чикаго разплете мистерията около жената, съдила Тръмп

Свят Преди 1 час

Тръмп е отрекъл всички обвинения и все още води съдебни битки с Каръл

Какви послания отправи Румен Радев след ключовите си срещи в Брюксел

Какви послания отправи Румен Радев след ключовите си срещи в Брюксел

Свят Преди 1 час

Премиерът се срещна с лидерите на ЕС и НАТО

Руски дронове удариха товарен кораб край Одеса, двама моряци са евакуирани

Руски дронове удариха товарен кораб край Одеса, двама моряци са евакуирани

Свят Преди 1 час

Инцидентът отново поставя под въпрос сигурността на корабоплаването в Черно море на фона на продължаващата война между Русия и Украйна

Здравни работници на „Лекари без граници“, носещи предпазни средства, преминават в ограничена зона извън изолационно отделение в болницата за многопрофилни случаи в Монгбвалу по време на дейности по превенция и реагиране на ебола на 26 май 2026 г. в Монгбвалу, Демократична република Конго.

„Ако е опасно за САЩ, опасно е и за нас“: Център за Ебола в Кения взриви мрежата

Свят Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg

Нормално ли е кучето ми да седи като човек?

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

Барбра Стрейзънд разчувства Кан с откровен разказ за битките си в Холивуд

Edna.bg

Ирена Милянкова „лекува" стреса с йога у дома, свали 4 кг.

Edna.bg

Кристиано Роналдо остана без треньор в Ал Насър

Gong.bg

Падна още една пречка по пътя на Жозе Моуриньо към "Бернабеу"

Gong.bg

Румен Радев: ЕК започва процедура срещу България за прекомерен дефицит, възможни са санкции

Nova.bg

Незаконна сеч и фалшифициране на документи: Какво разследват по казуса с “незаконния град”

Nova.bg