Китай прати човешки ембриони в Космоса: Секретният експеримент, който иска да промени бъдещето на човечеството

К итай изстреля партида синтетични ембриони към своята космическа станция „Тянгун“ в рамките на първия по рода си подобен експеримент, предназначен да изследва как ранните етапи от човешкото развитие се влияят от средата на микрогравитация.

Експериментът идва в момент, когато Китай и Съединените щати ускоряват плановете си за устойчива човешка дейност отвъд Земята, включително бъдещи лунни бази и дългосрочно обитаване на Космоса.

Синтетичните ембриони бяха транспортирани до първата постоянно обитавана орбитална станция на Китай, която работи в ниска околоземна орбита от 2021 г.

Защо Китай провежда този експеримент?

Китайските изследователи твърдят, че проучването има за цел да се разбере по-добре как човешките клетки и ранните системи на развитие се държат в Космоса – информация, която би могла да става все по-важна, ако астронавтите в крайна сметка заживеят за продължителни периоди на Луната или Марс.

Ръководителят на проекта Ю Лецян, изследовател в Института по зоология към Китайската академия на науките, подчерта, че пробите не са жизнеспособни човешки ембриони.

„Това не е истински човешки ембрион и няма способността да се развие в индивид“, заяви Ю в изявление.

Вместо това учените описват материала като синтетичен модел на ембрион, който може да имитира някои характеристики на ранното развитие, но без капацитет да се превърне в човешко същество. Ю допълни, че експериментът може да „служи като модел за изучаване на ранното човешко развитие“.

Експериментът на борда на космическата станция „Тянгун“

Пробите бяха инсталирани в експериментален модул на борда на „Тянгун“ от китайските астронавти, които в момента се намират в орбиталната лаборатория.

Успоредно с това учените изследват идентични проби на Земята, за да могат да сравнят как се различава развитието при земно притегляне спрямо условията на микрогравитация. Според Ю експериментът в Космоса протича гладко.

„Надяваме се, че чрез сравняване на развитието на космическите и наземните проби ще успеем да идентифицираме факторите, влияевещи върху ранния растеж на човешкия ембрион в космическа среда“, каза той.

Очаква се експериментът да продължи пет дни, преди пробите да бъдат замразени в орбита и върнати на Земята за последващ анализ.

Защо това изследване е важно?

Учените отдавна предупреждават, че космическата среда може да повлияе на човешкото тяло по значими начини, включително загуба на костна плътност, мускулна атрофия и промени в имунната система. На този етап обаче се знае сравнително малко за това как микрогравитацията може да повлияе на репродукцията или на най-ранните етапи от човешкото биологично развитие.

Тъй като държавите и частните компании все по-често обсъждат дългосрочни лунни селища и бъдещи мисии до Марс, разбирането дали човешкото развитие може да протича безопасно в Космоса се превръща във все по-належащ научен въпрос. Изследването също така подчертава как конкуренцията в космическите изследвания все повече се измества от кратки мисии към постоянна инфраструктура и дългосрочно обитаване.

Китайският експеримент съвпада с момента, в който НАСА напредва със собствената си дългосрочна лунна стратегия, насочена към установяване на постоянно човешко присъствие на Луната.

Наскоро НАСА разкри поетапен план, който включва роботизирани изследователски мисии, разполагане на инфраструктура и в крайна сметка лунна база с постоянен екипаж. До 2029 г. агенцията планира до 25 мисии до Южния полюс на Луната, пренасящи роувъри, комуникационни системи, дронове и научно оборудване.

Между 2029 г. и 2032 г. НАСА възнамерява да премине към полупостоянно обитаване с по-големи енергийни системи, модернизирани превозни средства и първоначални модули за живеене. Започвайки от 2032 г., агенцията предвижда постоянно обитавана лунна база, поддържана от дългосрочни хабитати, херметизирани роувъри и работещи ядрени повърхностни енергийни системи.

Космическото съперничество между САЩ и Китай се засилва

Последният експеримент подчертава и нарастващата стратегическа конкуренция между САЩ и Китай в изследването на Космоса.

И двете нации инвестират сериозно в технологии, насочени към осигуряване на дългосрочни космически операции, като същевременно се стремят към лидерство в изследването на Луната и бъдещата извънземна инфраструктура. Анализаторите все по-често виждат следващата фаза на космическата надпревара не просто като проучване, а като състезание за това кой може да установи най-устойчивото присъствие отвъд пределите на Земята.