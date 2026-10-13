Драматична загуба изпрати Вулканите обратно в Изолатора на “Игри на волята”

П лемето на Ураганите ще се завърне в Изолатора на “Игри на волята” след тежка загуба в битката за територия. Червените не успяха да се справят с финалната логическа задача навреме и ще прекарат втора поредна седмица в лишения на суровата локацията.

Източник: NOVA

Преди битката трите племена избраха своите капитани след емоционален вот. Боян, Добромира и Юлия ще имат нелеката задача да поведат Сините, Червените и Зелените на Арената в предстоящите сблъсъци.

Източник: NOVA

След това съревнованието започна с надмощие за Вулканите. Въпреки че стартираха със закъснение заради неправилния си избор за победител в звездния сблъсък, Канарите успяха да атакуват заключителния пъзел първи. Най-бързо с логическото предизвикателство обаче се справиха Ураганите, които си осигуриха ключа за Резиденцията за втори път. Стопанството заслужиха Зелените, а след неубедително представяне на волейболната съдийка Елица и бившата гимнастичка Константинели, Червените понесоха загуба, която ще им осигури седмица в Изолатора.

Източник: NOVA

Елиминираните участници Матей Къркбрайт и Елена Вълкова са следващите гости в подкаста “След Игрите”. Двамата седнаха на горещите столове в студиото на водещата Симона Ръждавичка и разказаха любопитни детайли за своето незабравимо приключение в надпреварата. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Източник: NOVA

Тази вечер от 20:00 ч. по NOVA “Игри на волята” продължава със следващата капитанска битка и разкриването на тайна конспирация.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.