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Еликсир на младостта или калорийна бомба: Вреди ли всъщност зехтинът на здравето ни

Ново изследване разкрива неподозирани ползи от зехтина при превенцията на диабет, но диетолозите предупреждават за скрита капан с калориите

14 октомври 2026, 06:45
Еликсир на младостта или калорийна бомба: Вреди ли всъщност зехтинът на здравето ни
Източник: iStock/Getty Images

З ехтинът отдавна е издигнат в култ като основен стълб на средиземноморската диета. На него се преписват ползи за здравето на сърцето, намаляване на риска от деменция и категорично превъзходство пред кравето масло. Ново японско изследване на учени от Университета в Киото обаче разкрива още една неподозирана полза: зехтинът може да помогне за предотвратяване на захарен диабет тип 2, пише Daily Mail.

Проучването показва, че приемането на малко количество зехтин преди консумация на въглехидрати значително понижава резките скокове на захарта в кръвта. Според учените този ефект се дължи на повишаването на хормона GLP-1 - естественият подтискател на апетита, който стои в основата на популярните днес инжекции за отслабване.

Въпреки това експертите предупреждават, че грам за грам зехтинът всъщност съдържа повече калории от кравето масло.

„Изключително лесно е да се прекали, без да го осъзнаваме. Хората поливат всичко със зехтин и преди да се усетят, вече са приели стотици излишни калории“, предупреждава известният диетолог Роб Хобсън.

Какво всъщност съдържа зехтинът?

Една супена лъжица зехтин съдържа около 120 калории и 14 грама мазнини, докато същото количество краве масло съдържа 100 калории и 11 грама мазнини. Разликата обаче е в вида на мазнините:

Кравето масло съдържа около 7 грама вредни наситени мазнини.

Зехтинът съдържа едва 2 грама наситени мазнини.

Основната мазнина в зехтина е олеиновата киселина — мононенаситена мазнина, която помага за премахването на „лошия“ (LDL) холестерол от кръвоносните съдове и намалява риска от инфаркт. Освен това той е богат на антиоксиданти (полифеноли), които предпазват клетките от увреждане.

Метаанализ от 2022 г., публикуван в Journal of Clinical Nutrition, показва, че консумацията на 25 грама зехтин на ден (около две супени лъжици) се свързва с по-нисък риск от сърдечносъдови заболявания, диабет тип 2 и обща смъртност.

Главната грешка, която правим

Според Роб Хобсън хората правят съществена грешка, когато решат да се хранят по-здравословно.

„Хората си мислят, за да получат полза, трябва просто да добавят зехтин към диетата си. Истината е, че трябва да заменят мазнините, които вече използват — като масло и маргарин — със зехтин“, обяснява той.

За разлика от ядките или авокадото, зехтинът не съдържа фибри и не създава чувство за ситост. Затова прекомерната му употреба лесно води до калориен излишък. Например, ако залеете зеленчуците си за печене с 4 супени лъжици зехтин, добавяте цели 480 калории към ястието. Съветът на експертите е да не надвишавате 1–2 супени лъжици на ден и винаги да мерите с лъжица, вместо да сипвате директно от бутилката.

Екстра върджин срещу другите мазнини

Не всички видове зехтин са еднакво полезни. Студено пресованият зехтин (Extra Virgin) съдържа най-високо количество витамини и антиоксиданти, тъй като се получава при първото извличане от маслините. Мащабно испански проучване с над 7400 пациенти потвърждава, че именно екстра върджин зехтинът намалява значително риска от инфаркт и инсулт, докато обикновеният зехтин има по-слаб ефект.

Как стоят нещата спрямо другите растителни мазнини?

  • Рапично олио: Съдържа сходни здравословни качества, два пъти по-малко наситени мазнини от зехтина и е по-подходящо за готвене на висока температура поради по-високата си точка на димене.
  • Сусамово олио: Богато е на полезни мононенаситени мазнини и уникални антиоксиданти.
  • Кокосово масло: Трябва да се използва изключително рядко, тъй като една супена лъжица съдържа цели 14 грама наситени мазнини - над половината от препоръчителния дневен прием.
Източник: Daily Mail    
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