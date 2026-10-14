Невинна грешка при дълъг полет може да доведе до язва на роговицата

Е дин ежедневен навик по време на дълъг полет може да има болезнени последици за определени пътници, като скорошен случай подчертава някои сериозни опасности.

Сухият въздух в кабината на самолета, комбиниран с часовете, прекарани в носене на контактни лещи по време на дълъг ден на пътуване, може да доведе до по-малко влага в лещите и усещане за все по-голям дискомфорт в очите, казват експерти. В някои случаи дразненето или увреждането на повърхността на окото може да доведе до по-сериозни проблеми.

An everyday habit during a long-haul flight could have painful consequences for certain travelers — with a recent case highlighting some serious dangers. https://t.co/JzZrULfrT2 — FOX 13 Seattle (@fox13seattle) October 12, 2026

Според New York Post, един пътешественик наскоро описа временна загуба на зрение на едното око след завръщането си у дома от международно пътуване. Жената каза, че е носила контактните си лещи по време на 11-часов полет от Гърция до вкъщи и около 24 часа пътуване, като същевременно ги е носила и докато е плувала и се е къпала, според изданието.

В рамките на няколко дни след завръщането си у дома, пътешественичката развила болка и чувствителност към светлина, преди зрението ѝ да се влоши значително. В крайна сметка лекарите ѝ поставиха диагноза язва на роговицата. Тя е претърпяла седмици лечение с капки за очи и е останала с малък белег, който продължава да замъглява част от зрението ѝ, съобщава изданието.

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Валери Катуф, оптометрист от Илинойс, заяви пред Fox News Digital, че носенето на контактни лещи по време на продължителни полети може да увеличи симптомите на сухота в очите и да доведе до дразнене, „пясъчно и зърнесто усещане“ и периодично замъглено зрение.

„Въздухът в кабината е със значително намалена влажност, което всъщност може да премахне влагата от контактните лещи и да създаде повече сухота“, каза Катуф.

Заспиването по време на дълъг или нощен полет може да добави още един проблем за пътуващите, носещи контактни лещи. „Хората често спят по време на дълги полети, което допринася за по-голям риск от носенето на контактни лещи“, каза Катуф.

Тъй като контактната леща губи влага, тя може да се движи по-малко свободно по окото, каза Катуф. Премахването на особено суха леща може потенциално да наруши епитела, външния слой на роговицата, причинявайки значително дразнене и потенциално засягайки зрението.

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За пътуващите, които се подготвят за дълъг полет, Катуф препоръчва да си вземат актуален чифт диоптрични очила. „Носенето на очила по време на дълъг полет е по-идеално за здравето на очите и дългосрочното удобно носене на контактни лещи“, каза тя.

Като друга възможност, пътниците, които започват пътуването си с контактни лещи, могат да преминат към очила преди лягане или по средата на полета, предложи Катуф. За тези, които държат контактните си лещи, еднократните флакони с изкуствени сълзи могат също да помогнат за осигуряване на допълнително смазване по време на полет, според Катуф.

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Проблемът доведе до дискусия и сред пътуващите онлайн, като някои казват, че рутинно избират очила по време на по-дълги пътувания. „Винаги нося очила при дълги полети“, написа един потребител на Reddit. „Очите ми се чувстват много по-комфортно, когато кацна, и не е нужно да се притеснявам да ги сваля на летището или в самолета, или да спя в самолета.“, добавя той.

Друг пътешественик каза, че оставянето на контактни лещи по време на полет го е накарало да съжалява за решението си. „Очите ми бяха толкова сухи накрая, дори с капки за очи“, пише човекът.