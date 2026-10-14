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Когато науката е безмълвна: Хората, които измамиха смъртта след фатални травми

Историите на Финиъс Гейдж, Весна Вулович и пациенти с разкъсана каротидна артерия показват изумителните способности на човешкия организъм да оцелява

14 октомври 2026, 06:40
Когато науката е безмълвна: Хората, които измамиха смъртта след фатални травми
Източник: iStock

Л екарите рядко използват думата „чудо“, но някои медицински случаи са практически необясними по друг начин. Проследяваме три невероятни истории на хора, успели да оцелеят след наранявания, които на хартиен етап са стопроцентово фатални.

Метален прът през мозъка: Историята на Финиъс Гейдж

През 1848 г. американският железничар Финиъс Гейдж претърпява ужасяващ инцидент по време на взривни работи. Метален лост с дължина около 90 см, дебелина 3 см и тегло над 6 кг пробива черепа му. Прътът навлиза под лявата му скула, преминава през левия челен дял на мозъка и излиза през върха на главата.

Удивителното е, че Гейдж дори не губи съзнание веднага. Той стига сам до лекар и спокойно разказва какво се е случило. Д-р Джон Харлоу почиства раната, премахва костните фрагменти и го лекува от последвалите инфекции. Гейдж не просто оцелява, но запазва паметта, речта си и способността да се движи.

Въпреки че с годините около случая се появяват митове, че травмата е променила характера му и го е превърнала в престъпник, съвременните исторически прегледи показват, че няма реални доказателства за драстична промяна в личността му.

Падане от 10 000 метра без парашут

На 26 януари 1972 г. стюардесата Весна Вулович се намира в задната част на пътнически самолет, който се взривява във въздуха. Тя пада от 10 160 метра височина - случай, вписан в Книгата на рекордите на Гинес като най-високото оцеляване при падане без парашут.

Вулович получава множествени фрактури на черепа, таза, ребрата и гръбнака, както и временна парализа. Спасена е благодарение на това, че остава заклещена в опашната част на фюзеляжа, която пада върху заснежени смърчови дървета, а загубата на съзнание поради рязката декомпресия предотвратява фаталния шок. Само 10 месеца по-късно тя отново проходи стабилно.

Подобен е и случаят с 17-годишната Юлиане Кьопке през 1971 г., която оцелява след падане от самолет над амазонската джунгла на Перу, останала пристегната за седалката си. Благодарение на знанията си за джунглата, предавани от нейните родители изследователи, тя успява да откри река и да стигне до хора.

Пълно разкъсване на сънната артерия

В медицинското списание Frontiers in Surgery са описани два изключително редки случая на пълно напречно разкъсване на общата сънна (каротидна) артерия - травма, която обикновено води до светкавична и масивна кръвозагуба със смъртен изход за секунди.

  • Първият случай: 40-годишен мъж с прободна рана в шията. Хирурзите зашиват артерията с протеза. На осмия ден съдът се запушва от тромб, но мозъкът продължава да получава кръв благодарение на байпасни (колатерални) съдове и мъжът е изписан напълно здрав.
  • Вторият случай: 51-годишен мъж с дълбока порезна рана. Лекарите бързо подвързват засегнатия съд, спирайки кървенето, и разчитат на естествената компенсация на организма. Пациентът оцелява без неврологични увреждания.

Според медиците и в двата случая ключова роля са изиграли светкавично образувалите се съсиреци (тромби), които временно са запушили раната и са спрели фаталния излив.

Източник: rbc.ua    
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