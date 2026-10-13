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Още двама воини от Обречените влизат във Войната на племената на “Игри на волята”

Двама от капитаните на племената в голямата игра са обвинени в конспирация

13 октомври 2026, 12:51
Още двама воини от Обречените влизат във Войната на племената на “Игри на волята”
Източник: NOVA

Н ова заплетена битка очаква изгнаниците от Блатото на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Марио, Йоанна, Теодора, Антония и Виктория ще се впуснат в тежко изпитание на баланса и търпението. Двама от тях ще получат шанс да станат част от Войната на племената в ключов за надпреварата етап, а най-добрият ще заслужи ценна награда.

На Арената в Дивия север ще излязат и тримата лидери на Вулканите, Канарите и Ураганите за следващата вълнуваща капитанска битка. Преди сблъсъкът да е започнал обаче двама от тях ще бъдат обвинени в конспирация. Какви ще бъдат последствията?

Източник: NOVA

Извън бойното поле напрежението също ще се покачи. Невинна шега от страна на двама от Сините отново ще създаде напрежение в Резиденцията, което ще разедини племето само ден след постигнатия успех в битката за територия.

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Не пропускайте новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

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