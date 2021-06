От огромен бозайник до джудже: Слонът, който загуби 8000 килограма

У чени от университета "Нотингам Трент", Великобритания, Природонаучния музей и университета на Потсдам, Германия, установиха, че един от най-големите сухоземни бозайници в историята е приключил еволюционния си път като слон джудже, пише сп. "Кърънт байолъджи".

Изчезналият вид слон джудже от остров Сицилия в хода на еволюцията е намалял почти наполовина на ръст и е изгубил близо 85 процента от първоначалното си тегло.

'Dwarf' elephants living on Sicily went through an extreme shrinking process, reducing in ... https://t.co/wHnNqPLZHg via @MailOnline — Roberto Navarro (@rnavarrofjr) June 23, 2021

Учените обясняват, че еволюцията на островите е протичала по-бързо заради изолираната среда.

ДПА: Животни и растения изчезват по-бързо от всякога

В резултат на това видът Palaeoloxodon mnaidriensis, изчезнал преди около 19 000 години, е изгубил над 8000 килограма и близо 2 метра височина, след като се е отделил от много по-едрия слон Palaeoloxodon antiquus, който е бил висок почти 4 метра и е тежал 10 000 килограма.

За да изчислят скоростта на изменение на вида, изследователите са анализирали ДНК, извлечена от останки на възраст между 175 000 и 50 000 години, открити в пещерата Пунтали в Сицилия. Молекулярното датиране е било затруднено от топлия островен климат, който пречи на опазването на генетичния материал.

Ancient Elephants Quickly Shrank Into Dwarfs on the Island of Sicily, DNA Suggests https://t.co/NCsdnb9YG6 #Gadgets — Technology News (@15MinuteNewsTec) June 23, 2021

Учените са установили, че в хода на еволюцията ръстът и теглото на слона джудже са намалявали съответно с 4 сантиметра и 200 килограма за максимален период от над 350 000 години. Намаляването може да бъде сравнено с това съвременен човек да се доближи по размери до макак резус.

Защо слоновете почти не се разболяват от рак

Palaeoloxodon antiquus е обитавал европейския континент преди между 800 000 и 40 000 години. Смята се, че този сухоземен гигант е колонизирал Сицилия преди между 200 000 и 70 000 години.

Extinct Sicilian elephant lost 8000 kilograms as it evolved and shrank https://t.co/NHpBuSmgwb pic.twitter.com/Y5fA4NNEcn — New Scientist (@newscientist) June 18, 2021

Според изследователите процесът на превръщане на гиганта в джудже е започнал, след като сицилианският слон се е отделил от родствениците си на континента. Животът в затворена и изолирана среда е ускорил еволюцията му и е довел до появата на "дребосъка" Palaeoloxodon mnaidriensis.

В изследването са участвали също учени от университета на Йорк, университета на Исландия, университета на Палермо и Кеймбриджския университет.