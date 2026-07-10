Свят

Европейската комисия прие Унгария в Европейската прокуратура

Предстои унгарските власти да предложат трима кандидати за поста на европейски прокурор

Николай Киров Николай Киров

10 юли 2026, 16:11
Европейската комисия прие Унгария в Европейската прокуратура
Източник: iStock/Getty Images

Е вропейската комисия съобщи, че е приела решение за присъединяването на Унгария към Европейската прокуратура. Решението е по искане на Будапеща и така Унгария става 25-ата държава от ЕС, включена в дейността на Европейската прокуратура, се отбелязва в съобщението.

Комисията пояснява, че решението отразява намеренията на унгарските власти за възстановяване на върховенството на закона в тяхната страна след изборната победа на премиера Петер Мадяр. Европейската прокуратура ще има постоянно присъствие в Унгария, за да защитава средствата на ЕС от финансови престъпления, се допълва в съобщението.

Мадяр: Унгария ще се присъедини към Европейската прокуратура

Уточнява се, че днешното решение има важни последици, тъй като всички държави, които ще се присъединят към ЕС в бъдеще, ще трябва да бъдат част от Европейската прокуратура.

Говорител на ЕК посочи на пресконференция в отговор на въпрос, че Прокуратурата на ЕС ще разследва съмнения за престъпления с европейския бюджет в Унгария, извършени след 1 юни 2021 г. – датата на основаването на Европейската прокуратура.

Предстои унгарските власти да предложат трима кандидати за поста на европейски прокурор в прокуратурата в Люксембург, от които ще бъде избран един. Будапеща ще трябва да предложи на европейския главен прокурор кандидати за длъжностите на делегирани прокурори.  

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Дания и Ирландия остават извън обхвата на дейността на Европейската прокуратура, тъй като присъединяването към тази европейска институция е доброволно. Европейската прокуратура беше създадена чрез механизма на т.нар. засилено сътрудничество, който позволява на група от най-малко девет държави от ЕС да действат по-тясно по дадена европейска политика. Когато всички държави от ЕС участват в регламент, създаден съгласно този механизъм, този регламент става част от достиженията на правото на ЕС и вече не действа по силата на "засиленото сътрудничество", пояснява ЕК. 

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Николай Желязков    
Европейска прокуратура Унгария Европейска комисия
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