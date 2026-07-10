България

Пеевски и още 12 депутати, повечето от ПБ, са отсъствали неоправдано през юни

Димитър Аврамов има две отсъствия, а останалите по едно

Николай Киров Николай Киров

10 юли 2026, 16:03
Пеевски и още 12 депутати, повечето от ПБ, са отсъствали неоправдано през юни
Източник: Георги Димитров/Vesti.bg

О бщо 13 народни представители са отсъствали неоправдано от пленарни заседания през юни. Това показва справка в сайта на парламента.

Димитър Аврамов (ДПС) има две отсъствия, а по едно имат: Росица Кирова (ГЕРБ-СДС), Калин Стоянов (ДПС), Валери Лачовски (ГЕРБ-СДС), Момчил Терзийски („Прогресивна България“ (ПБ)), Янка Тянкова (ПБ), Стефан Сабрутев (ПБ), Пламен Белов (ПБ), Пламен Тодев (ПБ), Милен Трифонов (ПБ), Калоян Иванов („Демократична България“), Васка Милушева (ПБ) и Делян Пеевски (ДПС).

Рязък скок: 191 депутати отсъстваха неоправдано от парламента през октомври

При неоправдано отсъствие от пленарно заседание на народния представител се прави удръжка, равна на дневното му възнаграждение, гласи Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание.

В средата на юни депутатите замразиха възнагражденията си на нивата от март 2026 г. Според промяната депутатите получават основно месечно възнаграждение в размер на три средномесечни работни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, съобразно данните на Националния статистически институт за месец март 2026 г. 

Близо половината депутати са имали неоправдани отсъствия през септември

Всеки месец на интернет страницата на парламента се публикува информация за неоправданите отсъствия на народните представители от заседания на постоянните комисии, подкомисиите, работните групи и от пленарни заседания. Информацията се публикува не по-късно от 7 дни след приключване на месеца, за който се отнася.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Николай Трифонов    
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