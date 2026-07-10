България

Vivacom Job Lab показа пътя към реалната бизнес среда на 120 ученици

Специален модул за изкуствен интелект и дигитални умения помогна на учениците да разберат как отговорно да използват AI

10 юли 2026, 17:55
Vivacom Job Lab показа пътя към реалната бизнес среда на 120 ученици
Източник: Vivacom

120 ученици в 11-ти и 12-ти клас от няколко професионални и профилирани гимназии вече са по-подготвени за прехода от училище към кариерното развитие. Те се запознаха с реалната бизнес среда и с ключовите умения, които вече се търсят в цял свят, в рамките на пилотното издание на социално отговорната инициатива Vivacom Job Lab.

Паралелно с дигиталната грамотност програмата развива и „меките“ умения – базов стандарт за младите хора днес. Чрез серия от интерактивни обучения с ролеви игри и ситуации участниците в Job Lab развиха критично мислене, адаптивност, устойчивост, емоционална интелигентност, работа в екип и комуникация.

Източник: Vivacom

Програмата е вдъхновена от успешния опит на United Group – компанията-майка на Vivacom - в Словения, Босна и Херцеговина и Хърватия. Българското издание се проведе в продължение на четири месеца в София, Благоевград, Варна и Велико Търново, като у нас беше надградено със специален модул за младежи, лишени от родителска грижа, от преходно жилище в кв. Горна баня в София.

Програмата премина през три етапа: обучения на място в училищна среда; самостоятелна работа и оценяване на цялостното представяне; и на финала - учебна визита в централата на Vivacom.

Източник: Vivacom

Работилниците в училищна среда обхванаха редица ключови компетентности. Във Варна учениците се запознаха с платформата LinkedIn, като работиха и по реални казуси – от решаване на училищни проблеми, през кандидатстване за мечтаната работа до създаване на стратегии за подобряване на работната среда и управление на времето. Във Велико Търново младежите разработваха екипни стратегии за подобряване на училищната среда и се готвиха за интервю по програма „Еразъм+“. В Благоевград фокусът беше върху пресечната точка между математическата логика и емоционалната интелигентност – две качества, задължителни за съвременния бизнес. А младежите от преходното училище в Горна Баня проявиха изключително висока активност и ангажираност, както и желание за учене и готовност за споделяне на идеи, важни за успешния самостоятелен живот в бъдеще.

Осемнайсет от най-активните участници стигнаха до финалния етап на Job Lab, в който излязоха от класната стая и се потопиха в реална корпоративна среда – с учебна визита в централата на Vivacom. Там те преминаха през практически обучения, симулации на интервюта за работа и срещи с представители на мениджмънта, които им показаха как пътят от класната стая до първото интервю може да бъде по-ясен, по-практичен и по-вдъхновяващ.

Специален модул за изкуствен интелект и дигитални умения помогна на учениците да разберат как отговорно да използват AI инструменти при учене и работа, с конкретни примери. В сесия, водена от Виктория Стоянова, основател на партньора на Vivacom Job Lab „Развий се“, участниците дискутираха в дебат ключовите умения, които са развили по време на програмата.

Източник: Vivacom

Акцент във финалното събитие в София беше срещата на учениците с Асен Великов, Главен изпълнителен директор, и Малина Чавдарова, Главен директор „Управление на човешкия капитал“ във Vivacom. Те разговаряха за първите стъпки в професионалния свят, за уменията, които бизнесът търси, и за възможностите, които технологичният сектор отваря пред младите хора.

С Vivacom Job Lab искаме да дадем на учениците не просто знания, а увереност - да задават въпроси, да работят в екип, да мислят критично и да се адаптират към свят, в който технологиите се развиват изключително бързо. Удовлетворен съм, че показахме на младежите как изглежда реалната работна среда и как уменията, които развиват днес, могат да се превърнат в основа за техния бъдещ професионален път“, коментира Асен Великов, Главен изпълнителен директор на Vivacom.

Източник: Vivacom

 

Източник: Vivacom    
Vivacom Job Lab кариерно развитие ученици
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Какво означава процедурата за свръхдефицит срещу България

Какво означава процедурата за свръхдефицит срещу България

Бунтове и линч на невинен след брутално убийство на малко момиче

Бунтове и линч на невинен след брутално убийство на малко момиче

Войната в Украйна е все по-кървава и скъпа, кой печели и кой губи

Войната в Украйна е все по-кървава и скъпа, кой печели и кой губи

Кремъл: Разширяваме

Кремъл: Разширяваме "буферната зона" в Украйна

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Мога ли да разхождам котката си навън

Мога ли да разхождам котката си навън

dogsandcats.bg
<p>Правителството прие позиция за санкциите срещу Русия</p>
Ексклузивно

Правителството прие позиция за санкциите срещу Русия

Преди 1 ден
<p>Италия експулсира две руски аташета, замесили България</p>
Ексклузивно

Италия експулсира две руски аташета, замесили България

Преди 22 часа
Костадинов алармира за парти в Националния исторически музей
Ексклузивно

Костадинов алармира за парти в Националния исторически музей

Преди 23 часа
България плаща, осъдена за побой над британски гражданин в София
Ексклузивно

България плаща, осъдена за побой над британски гражданин в София

Преди 21 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

АПИ планира цялостен ремонт на Аспаруховия мост

АПИ планира цялостен ремонт на Аспаруховия мост

България Преди 29 минути

Предстои сключването на споразумителен протокол между Агенцията и Община Варна

ЕС с пет препоръки към България: от бюджета и данъците до здравеопазването

ЕС с пет препоръки към България: от бюджета и данъците до здравеопазването

Парите ни Преди 3 часа

Брюксел настоява за ограничаване на дефицита, по-справедлива данъчна система, борба със сивата икономика и намаляване на доплащането за лечение

Пеевски и още 12 депутати, повечето от ПБ, са отсъствали неоправдано през юни

Пеевски и още 12 депутати, повечето от ПБ, са отсъствали неоправдано през юни

България Преди 4 часа

Димитър Аврамов има две отсъствия, а останалите по едно

Полша и Украйна: Как един исторически спор застраши доставките на ракети „Пейтриът“

Полша и Украйна: Как един исторически спор застраши доставките на ракети „Пейтриът“

Свят Преди 4 часа

Полската опозиция смята, че предаването на ракети „Пейтриът“ на Украйна застрашава полската национална сигурност

Сметната палата обясни защо не е проверила Пеевски и Атанасова

Сметната палата обясни защо не е проверила Пеевски и Атанасова

България Преди 4 часа

На Сметната палата е отказан достъп до системите на МВР от министър Демерджиев

НАТО модернизира авиобазите в Безмер и Враждебна

НАТО модернизира авиобазите в Безмер и Враждебна

България Преди 4 часа

Целта е подобряване на способностите за въздушно базиране

Здравният министър за здравеопазването: Срамно е

Здравният министър за здравеопазването: Срамно е

България Преди 5 часа

Ивкова отбеляза, че не е рационално в средата на бюджетната година да се правят структурни промени в бюджета

Като две капки вода: Жена, която прилича досущ на Ерлинг Холанд, взриви мрежата

Като две капки вода: Жена, която прилича досущ на Ерлинг Холанд, взриви мрежата

Любопитно Преди 5 часа

Докато Ерлинг Холанд е под светлините на прожекторите на Световното първенство, млада жена се превърна в интернет сензация заради шокиращата си прилика с него. Голмайсторът лично се включи с реакция под кадрите

Тир мина през мантинела и удари две коли в насрещното на АМ "Тракия"

Тир мина през мантинела и удари две коли в насрещното на АМ "Тракия"

България Преди 5 часа

По първоначални данни е загинал един човек, а двама са ранени

Край на харченето по инерция: Фискалният съвет предлага оценка на държавните програми

Край на харченето по инерция: Фискалният съвет предлага оценка на държавните програми

Парите ни Преди 5 часа

Нов механизъм предвижда преглед на бюджетните програми на всеки две години и закриване на най-неефективните

"КУБ Корпорация" излезе с позиция за Баба Алино: Няма никакви отнети наши имоти

"КУБ Корпорация" излезе с позиция за Баба Алино: Няма никакви отнети наши имоти

България Преди 5 часа

Местността Баба Алино и "КУБ Корпорация" не са тъждествени помежду си

ЕС откри процедура за свръхдефицит срещу България

ЕС откри процедура за свръхдефицит срещу България

България Преди 5 часа

Тя предвижда засилено наблюдение на бюджетните разходи и мерки за възстановяване на показателите с отклонение

ДПС: Справката на МВР за полетите на Делян Пеевски противоречи на думите на Демерджиев

ДПС: Справката на МВР за полетите на Делян Пеевски противоречи на думите на Демерджиев

България Преди 6 часа

Хамид Хамид заяви, че в документа липсват данни за част от посочените полети и лица

15 лекари и 12 часа операция: Медицинско чудо в Бургас възстанови челюстта на жена

15 лекари и 12 часа операция: Медицинско чудо в Бургас възстанови челюстта на жена

България Преди 6 часа

Сложната реконструктивна процедура е сред рядко извършваните в България и изисква високоспециализиран екип.

„Те нямат семейства“: Мъск изпраща роботи да строят първата колония на Луната

„Те нямат семейства“: Мъск изпраща роботи да строят първата колония на Луната

Свят Преди 6 часа

Роботите Optimus на Tesla ще подготвят всичко на Луната, защото хората се поддържат живи много по-трудно, а роботите нямат семейства

Брюксел заплашва Meta с глоба заради Facebook и Instagram

Брюксел заплашва Meta с глоба заради Facebook и Instagram

Свят Преди 6 часа

Европейската комисия настоява за премахване на безкрайното превъртане, автоматичното възпроизвеждане и част от персонализираните препоръки

Всичко от днес

От мрежата

10 цитата за кучетата, които ни напомнят защо сме щастливи да ги имаме!

dogsandcats.bg

Защо кучетата са обсебени от определени играчки (и игнорират останалите)

dogsandcats.bg
1

Ожънаха нивите в ДЛС "Кричим"

sinoptik.bg
1

Слънчево в края на седмицата

sinoptik.bg

Главният редактор на Edna.bg Елизабет Методиева с участие в "Черешката на тортата"

Edna.bg

Летен детокс за 48 часа: 10 неща, които да НЕ правиш този уикенд

Edna.bg

Левски може да остане без публика при следващото гостуване в Европа

Gong.bg

Лудогорец с втора победа за деня, надделя над албанци

Gong.bg

Тир скъса мантинела и удари две коли в насрещното на "Тракия", има жертва (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Нов случай на масови сблъсъци, този път в Карловоско

Nova.bg