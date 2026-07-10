България

Сметната палата обясни защо не е проверила Пеевски и Атанасова

На Сметната палата е отказан достъп до системите на МВР от министър Демерджиев

Николай Киров Николай Киров

10 юли 2026, 15:26
Сметната палата обясни защо не е проверила Пеевски и Атанасова
Източник: БГНЕС

С метната палата излезе с позиция по повод упреците, че не е установила проблем в декларациите на Делян Пеевски и Десислава Атанасова във връзка с изнесените от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев данни за недекларирани в имотните им декларации скъпи полети, някои от които, по думите му, платени от частни дружества или лица.

"Сметната палата извършва проверки на данните, записани в декларациите за имущество и интереси на лицата, заемащи публични длъжности, и ги публикува на интернет страницата си, където информацията е публично достъпна. Тя е официална и може да се ползва за основа при извършването на проверки и удостоверявания от всички държавни органи и институции, съобразно техните правомощията", обясняват от независимия одитен орган.

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"Във връзка с възложените ѝ с изменението и допълнението на Закона за Сметната палата от февруари 2026 г. правомощия по установяването на конфликт на интереси на лица, заемащи публични длъжности и проверката на сигнали във връзка с декларациите за несъвместимост на тези лица, Сметната палата работи само по сигнали (гл. 10 от ЗСП). Всеки гражданин, институция или политическа формация има право да подаде такъв, ако счита, че има разминавания в имуществото, скрити дарения или недекларирани луксозни услуги и подаръци. Сметната палата обаче не може да се самосезира по медийни публикации, каквато възможност е предвидена за новата КПК едва в новоприетия и влязъл в сила през юли 2026 г. Закон за противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности", пише в позицията.

Сметната палата обръща внимание и на още един съществен факт – институцията няма достъп до автоматизираните информационни системи на Министерството на вътрешните работи.

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Споразумение за такъв достъп е поискано от Сметната палата с писмо от 12 май 2026 г. до министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Посоченото основание в писмото е, че като правоприемник на дейностите на бившата Комисия за противодействие на корупцията (КПК), Сметната палата осъществява дейностите по превенция на корупцията, установяване на конфликт на интереси и проверка за несъответствие в декларираното имущество на лицата, заемащи публични длъжности. За изпълнението на тези функции е необходим пряк достъп до електронните регистри, бази данни и други информационни масиви, поддържани от държавните органи.

В отговора на министър Демерджиев в писмо от 6 юли 2026 г. исканото споразумение за достъп е отказано с аргумента, че с обнародването на новия Закон за противодействие на корупцията на 5 юни 2026 г., правомощията на Сметната палата отново се прехвърлят към КПК.

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"Във връзка с горното уточняваме, че съгласно §3, ал.4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности, от влизането в сила на този закон до три месеца от встъпването в длъжност на председателя и членовете на  КПК, дейностите по превенция, проверките и анализа на декларации за имущество и интереси и по установяване на конфликт на интереси на лицата, заемащи публични длъжности по този закон, се извършва по сегашния ред от съответния компетентен орган, в случая от Сметна палата", добавят от одитната институция.

Редактор: Николай Киров
Източник: Сметна палата    
Сметна палата Имотни декларации Делян Пеевски Десислава Атанасова Иван Демерджиев КПК
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