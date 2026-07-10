България

Здравният министър за здравеопазването: Срамно е

Ивкова отбеляза, че не е рационално в средата на бюджетната година да се правят структурни промени в бюджета

Николай Киров Николай Киров

10 юли 2026, 15:09
Здравният министър за здравеопазването: Срамно е
Източник: БГНЕС

"След повече от две десетилетия опити за реформи здравната система продължава да не постига резултатите, които българските граждани очакват".

Това заяви министърът на здравеопазването Ивкова по време на обсъждането на първо четене на законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г. в Народното събрание.

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"След толкова дълги години опити да се реформира системата, дестабилизацията, до която се достигна, е нещо срамно. Срамно е както по отношение на разходването на средствата в здравеопазването, така и по отношение на постигнатите здравни резултати", заяви министър Ивкова.

Тя подчерта, че въпреки ежегодното увеличаване на средствата за здравеопазване България продължава да е сред страните с най-висока заболеваемост от болести на кръвообращението и с тревожни показатели при онкологичните заболявания.

Министър Ивкова отбеляза, че не е рационално в средата на бюджетната година да се правят структурни промени в бюджета.

"Реформи по структурата на бюджета да се правят в средата на годината означава да се правят реформи със задна дата. Това е ирационално", подчерта тя.

Като основен приоритет министърът посочи профилактиката и по-ефективното използване на средствата за извънболничната помощ. По думите ѝ ще бъде направен анализ защо част от предвидения ресурс не се усвоява в пълен размер, а резултатите ще бъдат използвани при подготовката на бюджета на НЗОК за 2027 г.

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Министър Ивкова потвърди, че Министерството на здравеопазването ще въведе всички планирани контролни механизми.

"Най-вероятно ще има отпор, защото се засягат много интереси. Но няма да се откажем", заяви категорично тя.

Редактор: Николай Киров
Източник: МЗ    
Здравеопазване НЗОК Бюджет на НЗОК Здравна реформа
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