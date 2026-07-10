Бунтове и линч на невинен след брутално убийство на малко момиче

И ндийската полиция днес съобщи, че е арестувала десетки хора за насилие и вандализъм по време на бурни протести тази седмица, предизвикани от изнасилването и убийството на 11-годишно момиче в източен щат, предаде "Ройтерс".

Полицията съобщи, че един невинен човек е бил линчуван от разярената тълпа.

Протестиращите блокираха пътища и подпалиха превозни средства, след като тялото на момичето беше намерено в езеро в неделя - ден след като то изчезна, в град Баруипур в щата Западен Бенгал, на около 30 километра от Колката.

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"Досега сме арестували 35 души за насилие и вандализъм, още замесени се идентифицират чрез множество видеоклипове, които се разпространиха широко в интернет", заяви пред "Ройтерс" висшият полицейски служител Арвинд Кумар Ананд.

Отделно от това полицията съобщи, че е застреляла един от четиримата арестувани за изнасилването и убийството на момичето. Заподозреният, Прабхас Мондал бил застрелян в ранните часове на сряда, докато се опитвал да избяга, след като бил откаран на местопрестъплението в рамките на следствен експеримент, съобщи полицията.

Майката на Мондал отказа да приеме тялото му, като заяви, че не иска да го прибере у дома, защото той "не е направил нищо добро".

"Синът ми вече получи наказание за греха, който извърши", каза тя в телевизионно интервю.

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Индийските медии цитираха семейството на друг от заподозрените, което заяви, че той е невинен и е бил арестуван поради погрешна идентификация.

Сувенду Адикари, който стана министър-председател на Западен Бенгал, след като партията "Бхаратия Джаната" на премиера Нарендра Моди спечели изборите в щата през май, заяви, че няма да има "никаква снизходителност" към онези, които извършват престъпления като изнасилване и проявяват насилие, или към онези, които пребиват до смърт "невинни" хора.

Случаят отново извади на преден план опасенията относно безопасността на жените и момичетата в Индия въпреки по-строгите закони, въведени след груповото изнасилване и убийството на 22-годишна жена в Делхи през 2012 г. и демонстрации в цяла Индия. Четирима мъже, осъдени за това убийство, бяха обесени.

Западен Бенгал беше подложен на интензивен контрол през 2024 г., след като изнасилването и убийството на стажант-лекарка в Медицинския колеж и болница "Р. Г. Кар" в Колката предизвикаха протести в цялата страна относно безопасността на жените.

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В Индия, Пакистан и Афганистан историческите племенни традиции често поставят жените и момичетата в подчинено положение, формализирайки насилието над тях и отвличането им като местни обичаи и въпрос на "чест". Тези практики включват принудителни бракове, откупи и разрешаване на кръвни вражди чрез превръщането на жените в жива "разменна монета".

В племенния контекст жената рядко е виждана като личност с права. Тя е възприемана като основен актив и пазител на родовата чест. Когато две племена или кланове се конкурират, насилието над жените често се превръща в стратегическо оръжие, тъй като похищенията и убийствата на жени лишават противниковото племе от бъдещи деца и техните деца, и т. н.

Тази ключова роля на жените в междуплеменните конфликти води и до защитата им, чрез значителни ограничения върху свободите и правата им, политика, най-ясно видима в правната рамка, създадена от талибаните в Афганистан.