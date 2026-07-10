Скрит символ: Кралица Камила се появи на „Уимбълдън“ с трогателно бижу, посветено на внуците ѝ

К ралица Камила направи дългоочаквана поява на тенис турнира „Уимбълдън“, придружена от най-близките си хора. Но вместо да седнат до нея в кралската ложа, нейните петима внуци присъстваха по изключително фин и трогателен начин – чрез личните ѝ бижута, съобщава Page Six.

Облечена в яркосиня рокля с дължина до коляното и кожени балеринки, 79-годишната Камила прикова вниманието с красиво златно колие с рубин. Бижуто далеч не е просто моден аксесоар – върху него са гравирани инициалите на петимата ѝ внуци от първия ѝ брак: Л, Ф, Г, Л и Е (Лола, Фреди, Гъс, Луи и Елиза).

Сaнтименталната стойност на едно колие

Златното медальонче има скъпоценен камък в центъра – рубин, който е рожденият камък на самата кралица. От задната му страна обаче е скрито най-ценното за нея. Камила е изключително привързана към семейството си, като в интервю за British Vogue споделя: „Най-хубавото на това да си баба е, че можеш да ги разглезваш от време на време и да им даваш неща, които родителите им забраняват“.

Интересното е, че кралицата избира да носи това специфично колие не толкова по време на официални държавни ангажименти, колкото в моменти, изискващи лична сила. Тя беше забелязана с него при първата си публична поява след шокиращата диагноза рак на крал Чарлз III, както и по време на емоционалното си посещение във Ватикана. Ден след тенис турнира тя отново сложи медальона за посещение в Лондонския зоопарк.

The special meaning behind Queen Camilla’s Wimbledon 2026 necklace https://t.co/XdZ7QVWHhh pic.twitter.com/qUCdmg3MM5 — New York Post (@nypost) July 9, 2026

Обеци с 28-годишна история

Освен сантименталното колие, Камила съчета синия си тоалет с впечатляващи висящи обеци от тюркоаз и диаманти. Въпреки че точният им произход е кралска мистерия, те имат огромна история – кралицата беше забелязана с тях за първи път в далечната 1998 г. по време на честването на 50-ия рожден ден на Чарлз. Оттогава те са нейна любима класика за най-важните ѝ появи.

На трибуните на „Уимбълдън“ Камила изгледа мачовете в компанията на своята сестра Анабел Елиът, демонстрирайки отлично настроение и безупречен летен стил.