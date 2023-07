От кралско убежище до будистко величие: Пещерният храм Дамбула

Е дна от най-запазените скъпоценности на Шри Ланка е пещерният храм Дамбула - прочут будистки храмов комплекс от I в. пр. Понякога наричан Златният храм на Дамбула, комплексът притежава значителна историческа, културна и религиозна стойност.

Предбудистки произход като кралско скривалище

Историята на пещерния храм в Дамбула води началото си далеч преди будистката епоха в Шри Ланка. Според много исторически сведения пещерите са използвани за първи път през I в. пр.н.е. от крал Валагамба, владетел на Анурадхапура. Анурадхапура е била древната столица на Шри Ланка и често е била нападана от южноиндийски сили. В резултат на това крал Валагамба се криел в пещерите на Дамбула, за да избегне враговете си.

Според легендата кралят правел това в продължение на повече от 15 години, за да остане в безопасност от противниковите сили. Твърди се, че по време на тези многобройни престои той бавно превърнал пещерите в място за поклонение, докато му се налагало да се крие. След като си възвърнал кралството след всички тези години, той превърнал пещерите изцяло в будистки храм, за да покаже благодарността си за това, че животът му е бил пощаден.

Мащабното преустройство на пещерите обаче се приписва на крал Нисанка Малла, който става крал през XII в. Крал Нисанка Малла е известен със своята отдаденост на будизма и с многобройните си приноси към много религиозни области в цяла древна Шри Ланка . По време на управлението си той прави още една крачка напред и значително разширява и развива пещерите.

Някои от начините, по които крал Нисанка Малла подобрява пещерния храм в Дамбула, са поръчването на няколко стенописа и статуи за украса на пространството. През следващите няколко поколения владетели се добавят все повече и повече произведения на изкуството, което допринася значително за популярността на пещерите както за поклонниците, така и за будистите, които искат да се поклонят там.

