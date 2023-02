Остин Бътлър: Ще ви разкрия странния ритуал на Куентин Тарантино

К уентин Тарантино има интересен ритуал на снимачната площадка за актьорите и екипа си, разказва Остин Бътлър. Когато иска да заснеме някоя сцена отново, режисьорът казва: "Ще направим още една. Знаете ли защо?" В отговор всички крещят: "Защото обичаме да правим филми!" Звездата от "Елвис" направи разкритието по време на участие в токшоуто "Горещи“.

Бътлър, който е работил с Куентин Тарантино по филма "Имало едно време в Холивуд", заяви, че ритуалът първоначално го е изненадал. "Първият път, когато си там, не си в час". Но всички - от операторите до звезди като Брад Пит и Леонардо ди Каприо - с удоволствие се подчиняват, обяснява младият актьор. Въпреки че звучи като забавна приумица от страна на известния режисьор, всъщност служи на по-голяма цел.

Austin Butler on Quentin Tarantino's presence on set: “There are sets where people are just at a job... With Quentin, that was so cool because it just changes the atoms in the room. ” https://t.co/vUBxSXDPdC pic.twitter.com/1lvoY7kCzb