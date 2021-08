Куентин Тарантино се заклел да не дава и стотинка на майка си

К уентин Тарантино отправи послание към родителите: Внимавайте как говорите на децата си!

По време на разговор в подкаст, известният писател и режисьор заяви, че майка му се постарала да усложни пътя му до успешната кариера.

Тарантино заяви, че майка му дори му казала, че "малката му писателска кариера" е приключила.

"Тогава ѝ казах: добре, госпожо, когато стана успешен писател, няма да видиш и цент от успеха ми. Няма да ти купя къща, няма да ходиш на почивки, няма да има кадилак за мама. Ще получиш нищо. Защото изрече това".

Quentin Tarantino says he vowed to never give his mom a penny after she said “‘by the way, this little writing career?’ — with finger quotes — this little writing career you’re doing? That shit is fucking over!’”



“I helped her out of a jam with the IRS but no house! No Cadillac” pic.twitter.com/1FSBv7oHQv