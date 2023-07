Най-татуираната жена в Австралия: Ослепях, след като си татуирах очните ябълки в синьо

Ж ена, пристрастена към екстремни модификации на тялото, ослепяла, след като си татуирала очните ябълки. Тя казва, че "не съжалява" за това, тъй като това е пътуването ѝ към истинската ѝ същност.

Амбър Люк, която сега е известна като "най-татуираната жена в Австралия", твърди, че около 98% от тялото ѝ е покрито с мастило, което включва и сатанински символи.

28-годишната жена, която досега е похарчила 280 000 австралийски долара за мастило по тялото си си, има змийски език, а татуирането на очните ѝ ябълки в синьо я е оставило сляпа.

Въпреки че тя е обект на подигравки и се бори с възможностите за работа, тя казва, че се гордее с отдадеността си на това, което определя като пътуване към превръщането си в "истинската ми същност".

За титлата "най-татуираната жена в Австралия" тя казва: "Потърсих титлата в Google и името ми изскочи, както и всичките ми снимки, което не можех да повярвам. Това е много сюрреалистично и доста революционно, тъй като е постижение, което отключва най-големия потенциал за мен."

"Цялата упорита работа и отдаденост, които вложих в това дълго пътешествие, се отплатиха и е хубаво да имам признание за титлата - въпреки че не е официално. Сега се представям с нея и тъй като на обществени места срещам много хора, които ме разпознават, ми е лесно да им кажа точно коя съм", добавя тя.

Амбър, която неотдавна е татуирала гърба си в черно, разкрива и следващите си планове за трансформация. Тя казва: "Искам да продължа да се преобразявам, докато вървя напред, а в момента татуирам десния си крак."

"Имам черен ръкав в долната част на прасеца и подбедрицата ми е черна, но целта е да го направя още веднъж и да го направя солиден. След това ще добавя бяло мастило, което вече съм правила на лявата си предмишница, тъй като искам да изглежда като скарификация, без да се налага да минавам през това", добавя тя.

Мастилото, което разказва история: Изумителната трансформация на един мъж

"Не бих могла да кажа дали бих покрила с черно всички татуировки, тъй като бих премахнала цялата си болка, сълзи и кръв върху тези области, върху които съм работил досега и които ме определят като личност. Но това ми помага да еволюирам от предишната част на живота си и да прикрия татуировките, които вече не отговарят на естетическите ми изисквания или на удоволствието ми. Ще продължавам да покривам и да претатуирам, когато нещо ме успокои", казва още Амбър.

Преди това тя сподели съжалението си за това, че е премахнала инфектирана татуировка с лазер. Но сега тя се зарича никога повече да не си премахва татуировка с лазер. "Не вярвам в лазера и смятам, че е безполезен и е загуба на време", смята Амбър.

"Хората честно казано трябва просто да се придържат към лошите си решения и да ги прикриват. Лазерът оставя белези по кожата и не е забавно да се татуираш отново, тъй като кожата губи цялата си еластичност. Грозно е, изглежда като г** и съм се подлагала на него само веднъж, за да премахна много лоша татуировка, която се инфектира сериозно. Беше роза, която накрая заприлича на зеле, но никога не бих го направила отново", обяснява Амбър.

Амбър разкрива и това, че уникалният ѝ външен вид е "ограничил" възможностите ѝ за работа, тъй като някои работодатели не искат да пренебрегнат образа ѝ. Това обаче не я е отказало, тъй като в бъдеще планира още мастило и модификации - твърди, че не съжалява за нищо.

@amberluke_666 is such a babe

RT if you agree♥︎ pic.twitter.com/iiZXUlqUcT