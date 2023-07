Тя ли е "най-татуираният човек в света"

М елиса Слоун е известна с това, че е покрита с мастило от главата до петите. Майката на две деца вярва, че е "най-татуираният човек в света" - и иска да го докаже с рекорд на "Гинес".

Но въпреки че обича мастиленото си тяло и лице и продължава да си прави по три татуировки седмично, Мелиса е твърде добре запозната с това, че я избягват заради уникалния ѝ външен вид.

Melissa Sloan, from the United Kingdom, can’t seem to find a job. Anyone in the US have a job opening for her? pic.twitter.com/QLUgJkaepK — Dr. Jebra Faushay (@JebraFaushay) July 3, 2023

Заради колекцията си от татуировки на пристрастената към татуировките жена от Уелс е забранено да посещава много публични места, включително работа, салони за татуировки, училища и дори кръчми.

46-годишната Мелиса не може да отиде в местната кръчма за бира и да разговаря с местните хора, но казва, че сега "не може да направи нищо по въпроса".

"Не мога да си намеря работа. Не искат да ме вземат. Кандидатствах за работа като чистачка на тоалетни там, където живея, но не ме взеха заради татуировките ми", казва тя пред Daily Star.

Рускиня, татуирала цялото си тяло: Майка ми се разплаква, когато ме види

Мелиса се бори не само с намирането на работа, но в края на миналата година се твърди, че не е допусната до училището на децата си.

Твърди, че е била принудена да гледа през прозореца коледната пиеса на децата си, тъй като хората не могат да видят алтернативния ѝ външен вид.

'A mum has spoken out about how she can't find employment' Due to her extreme look



Mum-of-two Melissa Sloan says she can't land herself a job due to her extreme look - but that won't stop her from getting more designs, she currently gets three new 'prison style' inks a week. pic.twitter.com/JKQ1cjCdsT — 'Seeing is believing' (@dave24144975) September 7, 2022

"Няма коледни партита, а когато отида в училището на детето си, не ме канят", казва Мелиса.

Дори татуировките са проблем, тъй като татуистите затварят вратата и отказват да работят върху лицето ѝ заради опасения от пристрастяването ѝ към мастилото.

"Те не искат да го направят, защото не мога да си помогна - защото съм стигнала твърде далеч", обяснява Мелиса.

А преди да ѝ забранят да влиза в салоните за татуировки, на майката ѝ е било забранено да посещава питейни заведения.

"В миналото са ми забранявали да влизам в кръчми до живот заради татуировките. Влизала съм в кръчми и хората са ме гледали, сякаш съм никой", казва тя.

Всеки сантиметър от лицето на 46-годишната Мелиса е покрито с мастило, като сложни рисунки на цветя и разпятия покриват бузите, брадичката и челото ѝ.

Майката на две деца от Уелс решила, че не е достатъчно доволна от един слой, затова започнала да наслагва мастило върху старите рисунки, докато покрила цялото си лице два пъти.

След това го направила за трети път и смята, че има най-много мастило от всички в света.

"Бих искала да съм рекордьорка, това е просто нещо различно", казва тя пред Mirror.

"Опитвам се да вляза в книгата на рекордите на Гинес".

"Имам три слоя на лицето си, вероятно имам най-много татуировки в света, а ако не, то с темпото, с което продължавам, накрая сигурно ще имам - продължавам да ги преправям и преправям."

A mom with more than 800 tattoos claims she was 'forced' to watch her children's nativity plays through a window from outside their school.



Melissa Sloan, from Powys, Wales, regularly receives criticism for her alt look & probably of scared away the Baby Jesus & Mary😆 pic.twitter.com/PSdqQhkotl — Mr Pål Christiansen 🇳🇴😍🇬🇧 (@TheNorskaPaul) December 26, 2022

Мелиса не е могла да си намери работа заради обширните си мастила, дори когато е прикривала рисунките си с грим.

Тя каза, че е "пристрастена" към татуировките и всяка седмица си прави по три нови дизайна, като често оставя партньора си да ги прави сам, за да намали разходите.

"Пристрастена съм към татуировките, правя си по три на седмица и никога няма да спра - ако доживея до 70 години, пак ще си ги правя", казва Мелиса.

"Всяко парче кожа ще бъде покрито, дори и да посинея, лицето ми вече посиня - приличам на смърф".

"Може да направя още малко по краката си може би"

"Все още продължавам, никога не спирам. На гърба си имам зайче от Playboy, главата ми е покрита с татуировки, така че работя върху нови области."