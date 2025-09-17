Оказва се, че бактериите в тялото ви може да са ключът към добрия сън

У чените искат да използват бактериите, живеещи в червата и устата ви, за да ви помогнат да спите по-добре през нощта, пише BBC.

(Във видеото вижте якето, с което може да заспите навсякъде)

Докато лежите в леглото тази вечер, тялото ви ще бъде кипяща от активност маса. Почти на всеки сантиметър от вас – и вътре във вас също – милиарди мънички организми се гърчат и борят за място. Но ако тази ужасяваща мисъл е вероятно да ви държи будни през нощта, помислете за това: те могат също да ви помогнат да спите по-добре.

Нови изследвания показват, че съобществата от бактерии, вируси и гъбички, които съставляват микробиотата на тялото ни, могат да повлияят на съня ни. В зависимост от състава на нашата лична микробна екосистема, количеството затворени очи, което получаваме, може или да се подобри, или да се влоши.

И съблазнително е, че това би могло да предложи нови начини за справяне със състоянията, свързани със съня, причинени от нарушен биологичен часовник, описан от учените, занимаващи се със съня, като циркадни ритми. Докато много хора в момента разчитат на хапчета за сън, за да потушат упорито безсъние, в бъдеще може да се появят полезни бактерии, които да ни помогнат да заспим и дори да се справят с обструктивна сънна апнея, състояние, при което хората се затрудняват да дишат нормално, докато спят. Това би придало ново значение на термина „хигиена на съня“.

„Преобладаващата теория от дълго време е, че нарушенията на съня разрушават нашия микробиом. Но някои от доказателствата, които виждаме сега, показват, че вероятно става въпрос за връзка, която е в двете посоки“, казва Дженифър Мартин, професор по медицина в Калифорнийския университет в Лос Анджелис и член на борда на Американската академия по медицина на съня.

През май ново изследване, представено на академична конференция за учени, занимаващи се със съня, обобщи разкритията на все по-голям брой други изследвания. То установи, че тийнейджърите и младите хора с по-голямо разнообразие от микроби в устата си са склонни да спят по-дълго.

Изследванията показват също, че хората с медицински диагностицирана безсъние имат по-ниско бактериално разнообразие в червата си в сравнение с нормално спящите, нещо, което обикновено се свързва с по-слаба имунна система и нарушения в боравенето с мазнини и захари , което може да доведе до повишен риск от диабет, затлъстяване и сърдечни заболявания. Друго проучване , в което 40 души доброволно са се съгласили да носят тракери за сън в продължение на един месец и е анализиран чревният им микробиом, също е установило, че лошото качество на съня е свързано с по-малко разнообразна популация от чревни микроби.

Освен това, хората със социален джетлаг – при който моделите им на сън през работната седмица и уикенда варират значително – са имали значително по-различен чревен микробиом от тези, чиито модели на сън не са се различавали много, според данни, анализирани от британската здравно-технологична компания Zoe .

„Нарушение на циркадния ритъм се наблюдава при хора, които стоят будни по-късно и спят през уикендите, при тези, които работят дълги часове, като екипите за първа помощ, полицията и сигурността, парамедиците и военните, както и при хора, които се хранят твърде близо до времето за лягане“, казва Кенет Райт, професор по интегративна физиология в Университета на Колорадо в Боулдър, САЩ. „Това може да причини стомашно-чревни нарушения и метаболитни заболявания, които са често срещани например при работещите на смени, а нарушеният микробиом може да играе роля.“

Възможно е хората с нарушен сън да са склонни да следват по-нездравословни диети, което от своя страна се отразява на техния микробиом, предполага Сара Бери, професор по хранителни науки в King's College London и главен учен в Zoe. Тя цитира други изследвания, които не са проведени от Zoe, които установяват, че хората с кратък сън са склонни подсъзнателно да увеличават приема си на захар.

„Част от теорията зад това е, че когато сте се наспали лошо, центровете за възнаграждение в мозъка ви се засилват на следващия ден и затова търсите бързо решение. Мозъкът ви някак ви подвежда да почувствате: „Добре, имам нужда от рафинирани въглехидрати“, за да получите този бърз прилив на енергия“, казва тя.

Но промяната в хранителните навици в отговор на лишаването от сън не е цялата история. Бери и нейните колеги откриха девет вида, които са били в по-голямо изобилие, и осем, които са били в по-малко изобилие при хора със социална промяна в съня (small jet lag), в сравнение с тези без тази вариация в моделите на сън. Но те откриха, че диетата изглежда обяснява промените в изобилието само на четири от тези видове микроби.

Хайме Тартар, професор по психология и неврология в университета Нова Саутистърн във Флорида, която не е участвала в проучването на Зоуи, казва, че е все по-убедена, че определени микроби играят пряка роля в съня. Тя цитира Firmicutes , една от най-доминиращите таксономични групи бактерии, открити в червата. В тестове, при които Тартар и нейните колеги са наблюдавали съня и са тествали чревните микроби на 40 мъже, те са открили 15 различни групи бактерии Firmicutes , които корелират с редица показатели за съня по различни начини. „В момента нямаме всички отговори, но със сигурност изглежда, че някои могат да подобрят съня, а други могат да го влошат“, казва тя.

В някои случаи нарушенията на съня могат активно да предизвикат промени в тези микробни популации чрез нарушаване на имунната система и способността ѝ да регулира микробите, което от своя страна може да увеличи вероятността от дългосрочни проблеми със съня.

Но изследователи, включително Тартар и Мартин, предполагат, че някои проблеми със съня могат да бъдат предизвикани и от микробен дисбаланс в червата или устата. Те вярват, че определени бактерии могат активно да променят качеството на съня, който получаваме, като променят циркадните ни ритми – вътрешния часовник на тялото, който управлява съня ни – и променят приема на храна, което също влияе на времето, което получаваме.

Някои доказателства за това идват от серия проучвания, включващи така наречените фекални трансплантации. В едно проучване от 2024 г. учени трансплантират фекалии – заедно с чревните микроби, които съдържат – от хора и ги имплантират в червата на мишки. Гризачите, които са получили фекалии от хора, страдащи от часова разлика и безсъние, развиват поведение, подобно на безсъние, като стават по-будни по време на типичните си часове за сън. В друго проучване, където мишките са получили серия от чревни микроби от хора преди, по време и след възстановяване от часова разлика, трансплантацията на микроби по време на фазата на часовата разлика е довела до наддаване на тегло и затруднения с контрола на кръвната захар .

Редица малки проучвания върху хора, проведени от изследователи в Китай, показват, че фекалните трансплантации могат да помогнат за подобряване на съня на пациенти, страдащи от хронично безсъние и нарушения на съня. Разбира се, струва си да се помни, че много аспекти на съня включват психологически фактори, така че е възможно получаването на трансплантация да е накарало пациентите да променят начина си на мислене по начин, който им позволява да спят по-спокойно. Ще е необходимо рандомизирано, двойносляпо клинично проучване, за да се тества правилно ефикасността, казват изследователите.

Но има и други причини да се смята, че може да проработи. Например, добре известно е, че диетата влияе на съня. Когато група от 15 здрави млади мъже следвали диета с високо съдържание на мазнини и захар в продължение на една седмица , това променило електрическите модели на мозъка им по време на дълбок сън, въпреки че е трудно да се направят твърди заключения от толкова малка извадка. По подобен начин, в експеримент, при който сънят на доброволци е бил оценен след прием на антибиотици, доказателствата сочат, че това е намалило количеството сън без бързо движение на очите, съществена част от цикъла на съня, при който телата ни претърпяват ремонти и се затвърждават нови спомени и умения, въпреки че резултатите не са валидни за всички антибиотици и отново, проучването е било малко по размер.

Промените в баланса на чревните ни микроби могат също да променят количествата полезни химикали, които те произвеждат, тъй като помагат за разграждането на храната ни. Това от своя страна може да повлияе на качеството на съня, казва Тартар.

Знаем например, че някои чревни микроби произвеждат невротрансмитери като гама-аминомаслена киселина, допамин, норепинефрин и серотонин, или късоверижни мастни киселини като бутират , всички от които играят роля в съня. „Въпреки че се произвеждат в червата, те могат да повлияят на мозъка“, казва Тартар.

Ако изобилието на тези микроби намалее, тогава вероятно и химическото им влияние върху мозъка ще намалее, докато други микроби, които използват храни като наситени мазнини и захар, за да синтезират възпалителни молекули, могат да се размножат. Смята се, че някои от тези възпалителни химикали, включително някои жлъчни киселини , са способни да нарушат циркадните ритми на мозъка.

Мартин казва, че същото вероятно е вярно и за оралния микробиом. Засиленото възпаление, причинено от микроби, процъфтяващи при хора с неправилно хранене или лошо дентално здраве, може да повиши риска от проблеми, включително обструктивна сънна апнея, при която стените на гърлото се отпускат по време на сън, прекъсвайки нормалното дишане.

„Ако микробиомът е небалансиран, това може да доведе до локално и системно възпаление, което може да причини стесняване на дихателните пътища, освобождаване на хормони на стреса и много други неща, които впоследствие нарушават съня“, казва Мартин. Стеснените или блокирани дихателни пътища могат да доведат до обструктивна сънна апнея и хъркане.

Имайки предвид всичко това, е възможно пробиотиците (хапчета, които администрират целенасочен бактериален щам) или пребиотиците (несмилаеми хранителни съставки, които селективно подхранват полезните чревни бактерии) да помогнат за лечение на определени нарушения на съня. Тартар посочва едно проучване , което показва как определен пробиотик, щамът Lactobacillus casei Shirota, подобрява съня в сравнение с плацебо при група от 94 студенти по медицина, докато те преминават през стресиращ период през учебната година.

Бери казва, че Зоуи наскоро е завършила шестседмично проучване, включващо 399 здрави възрастни от Обединеното кралство в проект, наречен BIOME study . Изследването, което все още е в процес на експертна оценка, е показало, че участниците са получили една от три храни. На едната група е дадено „супер гориво за микробиома“ – пребиотична смес, съдържаща повече от 30 различни съставки от пълнозърнести храни, от плодове баобаб до лъвска грива. Друга група е получавала ежедневно пробиотик под формата на бактерията L. rhamnosus. На последната група са давани хлебни крутони с еквивалентните калории на пребиотичната смес като контрола. В сравнение с групата, приемаща крутони, по-голяма част от тези, приемащи пребиотичната смес, са изпитали подобрен сън, въпреки че това се е основавало на самооценка, а не на обективни измервания.

Мартин, макар и заинтригуван от подобни резултати, подчертава необходимостта от по-мащабни и по-стабилни проучвания, които сравняват пребиотични или пробиотични интервенции със съществуващи лечения, за които вече е известно, че са ефективни за справяне с проблемите със съня. Това включва когнитивно-поведенческа терапия (вид разговорна терапия, често наричана CBT) и различни медикаменти.

„Винаги съм предпазлива, когато предлагам на някого да похарчи 30 долара (22 британски лири) в магазин за здравословни храни за нещо, което няма доказана ефективност, когато знаем, че има ефективни медицински терапии“, казва тя.

Тя изразява интерес да разбере дали пробиотиците биха могли да помогнат на хора с леки случаи на обструктивна сънна апнея, евентуално в комбинация със съществуващи орални устройства, които препозиционират челюстта, за да се предотвратят нарушения на дишането. Тъй като 20-30% от хората с хронична безсъние в момента не реагират на когнитивно-поведенческа терапия, Мартин се чуди дали пробиотиците или пребиотиците биха могли да им помогнат.

„Бих искала да видя подобни проучвания. Клинично се затрудняваме как да помогнем на тази подгрупа пациенти, много от които не искат да използват седативни лекарства“, казва тя.

Но ако микробиологията наистина докаже, че има проверимо въздействие върху качеството на съня, това би могло да помогне на всякакви хора.

„Нарушението на циркадния цикъл е много често срещано в обществото. То може да се случи при смяна на часовите зони, определени кариери и начин на живот, както и заболявания, свързани с възрастта. Има потенциал много хора да се възползват от него“, казва Райт.