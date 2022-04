20 години по-късно: Дженифър Лопес и Бен Афлек са сгодени отново

Д женифър Лопес и Бен Афлек са готови да се оженят!

Двамата са сгодени,

потвърди за People представител на Лопес. Джей Ло сподели новината в своя бюлетин OnTheJLo.com, след като по-рано през седмицата се появиха нейни снимки, на които изглеждаше, че носи годежен пръстен.

Певицата разкри вълнуващата новина в специално съобщение

към феновете си в петък вечерта. Посланието включваше клип на Лопес, която носи на пръста си огромен зелен диамант. Снимката на пръстена беше споделена в история в Инстаграм и от сестрата на Джей Ло.

OMG! I finally got the #onthejlo email! I am so FREAKING HAPPY for you @JLo !! So happy for Ben, you and your families! True LOVE & real LOVE does exist and you both found it in each other!! Thank you for sharing this very personal video with us all! LOVE YOU @BenAffleck @JLo pic.twitter.com/1xxBIC6qQp