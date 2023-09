Огненият дракон се завръща в Хонконг

Х иляди зрители изпълниха улиците на обикновено спокоен квартал на Хонконг, нетърпеливи да видят как танцът на огнения дракон се възражда отново след 3-годишно отсъствие заради пандемията от КОВИД-19, предаде АФП.

Worshippers carry a dragon crafted from bamboo and covered in lit incense sticks during the Tai Hang fire dragon dance in Hong Kong, China, 28 September 2023.



📸 EPA / Bertha Wang#epaimages #china #hongkong pic.twitter.com/2aVsVn5p2Y — EPA Images (@EPA_Images) September 28, 2023

Дим и огън се завихряха във въздуха, излизайки от тялото на 67-метровия дракон, направено от хиляди ароматни пръчици. Драконът оживява благодарение на стотици доброволци, които го карат да се движи по улиците на квартал Тай Ханг в пъстър парад.

"Много съм нетърпелив, както и всички останали", каза Чун Леунг, член на комитета за танца на огнения дракон.

Леунг, който участва в ритуала от две десетилетия, разказва, че организаторите са започнали да се подготвят през март, малко след като Хонконг премахна всички ограничения, свързани с коронавируса.

🐉 Want to see the smoking dragon in action? Check out our guide!https://t.co/Q2dSp5epZz — Time Out Hong Kong (@timeouthk) September 29, 2023

"Главата тежи най-малко 40 килограма след поставянето на тамяна. Ключът към доброто представяне е да имаш много сила", допълва той.

Ритуалът съвпада с фестивала "Средата на есента", който се празнува всяка година от милиони хора в Азия. Голяма част от китайската диаспора се събира на тази дата, за да вечеря със семействата си, да запали фенери и да яде традиционни китайски "лунни" сладкиши.

Според легендата танцът възниква през 1880 г., за да прогони чумата от Тай Ханг, който по това време е село. Традицията прекъсва само през трите години, когато Хонгконг е под японска окупация по време на Втората световна война и по време на пандемията.

"Това е жива хонконгска традиция", разказва Кели Лиу, която тази година за първи път присъства на танца.

The Tai Hang Fire Dragon Dance on September 28, 2023 in Hong Kong, China. The Tai Hang Fire Dragon Dance resumed this year after halting for three years due to the Covid pandemic. pic.twitter.com/NnB7LIXZo7 — DragonTV🚀䒕雅official (@ShanghaiEye) September 29, 2023

Участници в парада споделят, че се надяват да съберат малко тамян от дракона, смятан за добра поличба.

Ритуалът е признат за нематериално културно наследство от Китай и Хонконг съответно през 2011 г. и 2017 г. През 2022 г. в Тай Ханг е открит специален музей.