Одобриха лекарство за лечение на следродилна депресия

П ероралното лекарство, одобрено от регулаторните органи в САЩ за лечение на следродилна депресия, вече е налично в аптеките, обяви ЮПИ. Медикаментът се продава в САЩ под търговското наименование Zurzuvae. Той би трябвало да помага на жените да възстановят емоционалното си равновесие след раждане.

Zurzuvae, the first oral pill approved in the US to treat postpartum depression is now available by prescription -- with a price tag of $15,900 per course before insurance. https://t.co/JUshtGT5BA

"Критично важно е обществото да припознае следродилната депресия като сериозно състояние", каза Уенди Дейвис, изпълнителен директор на организацията "Постпартум съпорт интернешънъл", допълвайки, че жените от расовите малцинства са непропорционално засегнати от липсата на грижа. "Подобни лекарства са знак за това, че сме една стъпка по-близо до приоритизиране на майчиното здраве."

За първи път: САЩ одобриха медикамент за лечение на следродилна депресия

Американската агенция по храните и лекарствата одобри медикамента през август тази година.

The US Food and Drug Administration approved the therapy, called Zurzuvae, in August. The product, which is now at specialty pharmacies, can be shipped directly to patients, Biogen and Sage Therapeutics Inc. said in an announcement Thursday. https://t.co/upnIto4PrE